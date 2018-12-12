Погребинский рассказал о проведенной Западом красной линии для Порошенко

12.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Запад не позволит президенту Украины Петру Порошенко сорвать или перенести выборы.

Об этом во время прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается того, что Украина собирается напасть, то все прекрасно понимают, что Украина критически важные решения не принимает, их принимают в другом месте. Мои обсуждения в последнюю неделю с коллегами в США и Европе показывают, что Порошенко по-прежнему считается их человеком, и ставка на него не отменена, хотя цену они ему давно сложили. Тем не менее, вопрос о переносе выборов для власти исключён. Это дали понять Порошенко, и это уверенно говорят люди, которые знают это наверняка – как Европа, так и США. Это означает, что никакие попытки президента сорвать выборы путём атаки, понятно, с какими последствиями для Киева, он делать не станет», – сказал эксперт.

«Я практически убеждён, что пройдёт ещё две с половиной недели и закончится военное положение, мы войдём в режим избирательной кампании, Порошенко, конечно, будет пользоваться всеми своими ресурсами, чтобы удержаться в этом кресле, иначе ему будет трудно удержаться в Украине в каком-то состоянии», – резюмировал Погребинский.