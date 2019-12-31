Погребинский рассказал про дамоклов меч, заставивший Украину согласиться на газовый контракт

31.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Подписанный накануне контракт о транзите газа между Украиной и Россией для Киева оказался более судьбоносным, чем для Москвы.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая, что обе стороны так тяжело ищут компромисс, то можно думать, что, наверное, они в какой-то равной степени будут неудовлетворены и в равной степени удовлетворены тем, о чём они договорились. Над ними и, прежде всего, над нами, над украинской стороной висит такой дамоклов меч европейского интереса, что совсем обрушить эти договорённости невозможно, поскольку сразу перейдёшь в категорию врагов Европы. Этого мы себе позволить не можем, поэтому мы готовы в этом смысле идти на компромисс.

Россия очевидным образом заинтересована в том, чтобы не отдать этот рынок сжиженному газу из США, поэтому договорённость о транзите критически важна русским. И я думаю, что прежде всего из-за этого они готовы заплатить почти три миллиарда», – заявил Погребинский.