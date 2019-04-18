Погребинский рассказал про мандраж Порошенко перед дебатами

18.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Действующий президент Украины Петр Порошенко во время предстоящих дебатов со своим соперником во втором туре Владимиром Зеленским пытается создать комфортную для себя атмосферу.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, отвечая на вопрос, почему на стадионе, где пройдут дебаты, представители Порошенко возводят отдельную от Зеленского сцену.

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«У него [у Порошенко] есть реальные основания беспокоиться и держаться подальше от людей, которые его ненавидят. Президент думает, что если он будет на 50 метров подальше от Зеленского и его сторонников, то это обеспечит ему какую-то защиту. Кроме того, он пытается создать для себя комфортную атмосферу, в которой могут находится только его люди», – полагает эксперт.