01.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Социология, Украина
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Погребинский рассказал, в какой момент Зеленский разгонит всех своих советников


Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как слабый политик, пытаясь угождать радикалам, для которых он в любом случае останется чужим.

Ему придется менять свой курс, когда он окончательно потеряет популярность.

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Об этом в эфире канала Голос Правды заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Власть сегодня – ни рыба, ни мясо. Которая, с одной стороны, говорит почти то же самое, что и Порошенко, но ему никто не верит – ни свои, ни чужие.

Слабый человек играет роль президента. Он точно чужой для Дроздова, и уже не говорю о Зверобой и прочих. Он реально для них враг, просто прикидывается своим.


Если мой прогноз оправдается, к концу года рейтинг Зеленского станет 20 процентов. И у него не будет другого выхода как сказать: «слушайте, все, где эти мои советники? Идите к чертовой матери, мне нужны другие советники, мне надо вернуться к тому… своим обещаниям, их выполнять и двигаться по пути здравого смысла, а не давать под козырек любому начальнику или начальнице Международного валютного фонда», – заключил политолог.

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