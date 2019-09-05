Погребинский раздолбал оболтусов Зе

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук проявил очередное неуважение к избирателям Владимира Зеленского, заявив накануне журналистам, будто «в последние пять лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно», похвалив, тем самым, режим Петра Порошенко.

Такое мнение в эфире телеканала 112 высказал политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как сказал нынешний премьер-министр…, что «Порошенко вообще все делал правильно, только медленно». Министр экономики повторил это. Вообще, «все правильно Порошенко делал! И даже «не медленно» – ничего не сказал. «Мы продолжим то, что делал Порошенко».

Вы чего, ребята, не знаете, как население реагировало на то, что делал Порошенко? Вы не знаете, что они проголосовали за президента Зеленского потому, что им не нравилось, что делал Порошенко?!» – напомнил Погребинский.

По словам эксперта, аналогичное удивление вызывают и ссылки представителей Зеленского на опыт Порошенко, когда они оправдывают концентрацию власти в руках нового президента.

«Мне трудно себе представить Зеленского в роли авторитарного лидера. Но фактически его шаги означают, что он переписывает Конституцию из варианта парламентско-президентской в президентско-парламентскую.

С парламентом, который «не место для дискуссий» – мы знаем, как они там принимают решения. Кто-то назвал это «конституционным переворотом». Ну, это правда. Когда вы предоставляете президенту…

Мне понравился комментарий девушки, которая замруководителя партии, которая сказала: «Это и раньше так было, Порошенко назначал»… Что, вы хотите повторить то? Она так говорит – ну, это просто легализация того, что было раньше, только неправильно, а теперь будет правильно. Это точно так», – изумился Погребинский.