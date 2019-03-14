Погребинский раздолбал Вилкула, позвавшего на помощь американцев

14.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Наивно полагать, что США каким-либо образом будут способствовать восстановлению мира на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вилкул рассказывает, что если он будет президентом, он инициирует переговоры между США и Россией для того, чтобы найти компромисс. Вот, Украина поможет найти компромисс, принять новую резолюцию для Совбеза ООН и таким образом разрешить проблему войны на Востоке. Я хочу сказать одну вещь, тем, кто хотят мира, есть такие, кто не хотят и на этом зарабатывают, а Вилкул хочет.

Но он не понимает одной простой вещи: участие американцев в этих переговорах просто совершенно контрпродуктивно, потому что их устраивает нынешняя ситуация. Разве нужно быть сильно умным, чтобы понимать, что то, что происходит сейчас между когда-то братскими народами, это очень классно для американцев?» – заявил политолог.

«Сегодня, когда Россия проявляет амбиции, показывает какие-то гипер- и супер ракеты и так далее, тут есть «боковое давление» на РФ этим кризисом. И самое важное то, что этот кризис, который не удаётся разрешить России с Украиной, он влияет на отношения между Россией и Европой, и для американцев чрезвычайно важно удержать эту ситуацию, когда они не могут договориться между собой, хотя Россия с Европой во многом заинтересованы в решении тысячи разных проблем.

Но пока такая ситуация, они не могут сказать, что Путин молодец, и это нужно американцам. Поэтому – позовите американцев для переговоров и никакого результата не получите», – добавил Погребинский.