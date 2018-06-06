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Погребинский: российские либералы – любимые герои «украинских патриотов»
«Украинские патриоты» очень любят российских либералов за их ненависть к России и считают их своими товарищами по оружию.
Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К российским либералам, тем, кто ненавидит Россию, относятся очень хорошо. Они с удовольствием их принимают. Сюда приезжает, например, Шендерович. Я его видел, он даже хотел, было, со мной поздороваться, но потом, по-моему, передумал.
Они – любимые герои для украинских «патриотов», которые ненавидят Россию. Товарищи по оружию. Они читают «Эхо Москвы», получали удовольствие, когда смотрели «Дождь», но год назад его запретили, только в интернете можно», – рассказал Погребинский.
Спасибо!
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