06.06.2018

1 343 просмотров

Погребинский: российские либералы – любимые герои «украинских патриотов»

«Украинские патриоты» очень любят российских либералов за их ненависть к России и считают их своими товарищами по оружию.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«К российским либералам, тем, кто ненавидит Россию, относятся очень хорошо. Они с удовольствием их принимают. Сюда приезжает, например, Шендерович. Я его видел, он даже хотел, было, со мной поздороваться, но потом, по-моему, передумал.

Они – любимые герои для украинских «патриотов», которые ненавидят Россию. Товарищи по оружию. Они читают «Эхо Москвы», получали удовольствие, когда смотрели «Дождь», но год назад его запретили, только в интернете можно», – рассказал Погребинский.