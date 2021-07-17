Погребинский считает, что Украина загладит грехи перед русскими нейтральным статусом

17.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Соседствуя со сверхдержавой, Украина не может не учитывать ее интересы и «ложиться» под влияние другой сверхдержавы.

Об этом в эфире украинского телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, США не удастся заставить Россию сдать позиции, поэтому единственным выходом из ситуации было бы объявление Украины нейтральным государством.

«Нормальное руководство должно принимать во внимание, что оно живет рядом со сверхдержавой. И не игнорировать интересы этой сверхдержавы просто неразумно. То есть, это самим себе создавать какие-то проблемы… Когда вы имеете дело со сверх силой, которую нельзя, ну нет другой сверх силы, которая могла бы ее остановить, вот так и США себя вели. Сегодня появилась сверх сила, которая когда-то была, когда были две сверхдержавы – Советский Союз и США, а сейчас тоже опять две сверхдержавы. И вы тоже не можете эту сверх силу заставить платить. Значит, надо как-то учитывать их интересы. Речь идет, например, о том, чтобы гарантировать им, что на территории Украины не будут размещены эти все базы… В мире сейчас есть только две сверхдержавы. В экономическом отношении Китай, конечно, посильнее и все такое. Но в военном отношении, а именно это определяет сверхдержавность, есть только две сверхдержавы – Соединенные Штаты и Российская Федерация. Соединенные Штаты за тридевять земель, и никто нас не заставляет ложиться под Соединенные Штаты, кроме абсолютно нерациональной политики надежды, что, если мы станем угождать США, то они поставят на место Россию», – заявил Погребинский.