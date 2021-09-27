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27.09.2021 14:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Погребинский: «Северный поток-2» заработает при любом канцлере ФРГ

Новости УкраиныНезависимо от того, кто станет канцлером ФРГ по итогам состоявшихся там накануне выборов, газопровод...

Независимо от того, кто станет канцлером ФРГ по итогам состоявшихся там накануне выборов, газопровод «Северный поток-2», построенный в обход Украины, заработает.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украину ждут непростые времена и США ей не помогут.

«Эта мадам из «Зеленых» канцлером 99%, что не будет. А что касается Шольца или Лашетта – наследника канцлерин Меркель, они оба занимали позиции в поддержку «Северного потока-2». И ясно, что они будут эту линию продолжать, хотя там появляются новые проблемы и так далее. Но самая главная проблема – это холода. И у них не хватает газа, и так далее. Все это будет все равно решено, «Северный поток» будет работать. А у нас могут быть проблемы», – считает эксперт.

«И все эти представления о том, что кто-то там может – вот, выступает, например, специальный представитель [США по «СП-2»] Амос Хохштейн, назначил его президент США Байден, что ты будешь приглядывать за «Северным потоком-2» и так далее… Ясно, что Россия будет выполнять те обязательства, которые на себя взяла, а не сверх этого, как бы ни хотели некоторые люди в американском Госдепе или в украинском «Нафтогазе», считает Погребинский.

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