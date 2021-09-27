Погребинский: «Северный поток-2» заработает при любом канцлере ФРГ

27.09.2021 14:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Независимо от того, кто станет канцлером ФРГ по итогам состоявшихся там накануне выборов, газопровод «Северный поток-2», построенный в обход Украины, заработает.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украину ждут непростые времена и США ей не помогут.

«Эта мадам из «Зеленых» канцлером 99%, что не будет. А что касается Шольца или Лашетта – наследника канцлерин Меркель, они оба занимали позиции в поддержку «Северного потока-2». И ясно, что они будут эту линию продолжать, хотя там появляются новые проблемы и так далее. Но самая главная проблема – это холода. И у них не хватает газа, и так далее. Все это будет все равно решено, «Северный поток» будет работать. А у нас могут быть проблемы», – считает эксперт.

«И все эти представления о том, что кто-то там может – вот, выступает, например, специальный представитель [США по «СП-2»] Амос Хохштейн, назначил его президент США Байден, что ты будешь приглядывать за «Северным потоком-2» и так далее… Ясно, что Россия будет выполнять те обязательства, которые на себя взяла, а не сверх этого, как бы ни хотели некоторые люди в американском Госдепе или в украинском «Нафтогазе», считает Погребинский.