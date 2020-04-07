07.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Погребинский: «Слуги» Сороса хотят избавиться от Донбасса»




Ориентированные на американского финансового спекулянта и спонсора «цветных революций» Джорджа Сороса внутри фракции «Слуга народа» депутат хотят навсегда избавиться от Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Довольно большая группа [в «Слуге народа»] связана с Пинчуком-Соросом – такого колоссального, кстати, успеха у нашего олигарха, условно говоря, второго ряда никогда не было, никогда такого влияния на Верховную раду у него не было. Сегодня он как представляющий Демпартию США, Сороса и других, получает большую подфракцию внутри фракции «Слуга народа».

Их можно было вычислить по тому, как группа депутатов «СН» подписала возмущённое заявление, чуть ли не 60 было депутатов недовольных тем, что Ермак сделал робкое движение в сторону какого-то консультативного совета, который никаких решений принимать не должен, но сам факт, что в нём будут работать представители непризнанных республик уже вызвал истерику у партии войны – это понятно, но и в том числе у этих ребят из «колонны войны» у «слуг народа», которые не хотят никаких переговоров, никаких компромиссов и непонятно, чего они ждут.

Они хотят избавиться от Донбасса для того, чтобы он не мешал им строить ту Украину, которую они видят. Они ничего не видят, но кто-то им рассказал, какую надо строить Украину», – заявил Погребинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть