Погребинский: «Слуги» Сороса хотят избавиться от Донбасса»

07.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ориентированные на американского финансового спекулянта и спонсора «цветных революций» Джорджа Сороса внутри фракции «Слуга народа» депутат хотят навсегда избавиться от Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Довольно большая группа [в «Слуге народа»] связана с Пинчуком-Соросом – такого колоссального, кстати, успеха у нашего олигарха, условно говоря, второго ряда никогда не было, никогда такого влияния на Верховную раду у него не было. Сегодня он как представляющий Демпартию США, Сороса и других, получает большую подфракцию внутри фракции «Слуга народа».

Их можно было вычислить по тому, как группа депутатов «СН» подписала возмущённое заявление, чуть ли не 60 было депутатов недовольных тем, что Ермак сделал робкое движение в сторону какого-то консультативного совета, который никаких решений принимать не должен, но сам факт, что в нём будут работать представители непризнанных республик уже вызвал истерику у партии войны – это понятно, но и в том числе у этих ребят из «колонны войны» у «слуг народа», которые не хотят никаких переговоров, никаких компромиссов и непонятно, чего они ждут.

Они хотят избавиться от Донбасса для того, чтобы он не мешал им строить ту Украину, которую они видят. Они ничего не видят, но кто-то им рассказал, какую надо строить Украину», – заявил Погребинский.