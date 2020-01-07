Погребинский сокрушается, что шансы на возвращение ЛДНР стремительно тают

07.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Единственный способ вернуть Донбасс в состав Украины – предоставить ему автономию, однако, в противном случае Киев окончательно потеряет Донбасс.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Невероятно сложно представьте себе, какие конфликты вызывает сейчас закон об особом статусе. Я знаю, что многие люди, в том числе и в «Слуге народа», не согласны с пунктами «особого статуса», который они должны продлить. И я понимаю, как сложно добиться того, чтобы эти положения, которые сами по себе очень трудно проголосовать 226 голосами, так ещё и внести это в Конституцию, что потребует вообще 300 голосов.

Я бы сказал, что это возможно и даже желательно. Потому что я не вижу перспектив реинтеграции без реализации буквы и духа Минских соглашений и автономии этих территорий в составе Украины», – отметил эксперт.

Также Погребинский подчеркнул, что, чем дольше Киев тянет с выполнением взятых на себя обязательств, тем сложнее будет вернуть Донбасс.

«Сейчас каждый день количество людей, которые получают российские паспорта в Донбассе, увеличивается. Я думаю, что если и дальше будет такая невнятная позиция по вопросу выполнения Минских соглашений, то пройдёт ещё четыре месяца, и у нас получится там ещё несколько сотен тысяч людей, которые получат российские паспорта.

А откладывание в дальнюю перспективу означает, что мы потеряем Донбасс», – сказал политолог, добавив, что он бы очень этого не хотел.