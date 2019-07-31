Погребинский сообщил плохие новости для Зеленского

31.07.2019

Через полгода небывало высокий рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упадет вдвое.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, причиной тому станет деятельность нового правительства Украины.

«Невероятно высокий уровень доверия долго не может держаться. И фактически президент пока почти не сделал ничего такого, что могло бы поставить под сомнение этот высокий уровень доверия. Но как только начнет действовать правительство, а ответственность все равно будет на президенте, учитывая, что вся полнота власти у команды Зеленского, то его рейтинг начнет падать. Я полагаю, что у него есть полгода, после которых его рейтинг будет существенно ниже. Допускаю, что вдвое», – заявил Погребинский.