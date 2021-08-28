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28.08.2021 18:02 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина
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Погребинский: США хотят поменять Зеленского на другую марионетку – Разумкова

Новости УкраиныВ Вашингтоне думают заменить растерявшего популярность президента Украины Зеленского на другую марионетку –  спикера...

В Вашингтоне думают заменить растерявшего популярность президента Украины Зеленского на другую марионетку –  спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который будет держаться той же проамериканской повестки, не будучи дискредитированным многочисленными скандалами и бэкграундом эстрадного клоуна.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил  директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Возможен] некий американский план, который связан с выходом на арену Разумкова. То, как резко он сейчас комментирует то, что делает президент, говорит о том, что следующим шагом он должен выйти из этой партии («Слуга народа» – ред.) И тогда мы ещё посмотрим, какой у него будет рейтинг.

Но я совершенно не считаю, что этот человек, который будет вести принципиально другой курс, не проамериканский. Но поскольку он более ответственный, сдержанный и не является этим нарциссом, я думаю, что американцы пришли к выводу, что пора менять Зеленского на что-то более. Вменяемое. Я думаю, что им вполне подойдёт Разумков», – сказал Погребинский.

Он считает, что внешне Разумков будет более сдержанным по сравнению с рефлексивным и неопытным в политике Зеленским.

«К чему это приведёт? Я думаю, что какие-то супер радикальные, беспредельные вещи, которые себе позволяет Зеленский, вряд ли можно ожидать от Разумкова», – добавил политолог.

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