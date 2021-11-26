Погребинский: США могут превратить Зеленского в английскую королеву

26.11.2021  22:25 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Чтобы получить окончательный контроль над Киевом, Вашингтон может инициировать изменения в Конституцию Украины и превратить «незалежную» в чисто парламентскую республику.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил  украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы получить окончательный контроль над Киевом, Вашингтон может инициировать изменения в Конституцию Украины и...

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«Когда Зеленскому из американского посольства скажут: «Хватит. Можете переехать в свою квартиру на Бейкер-стрит, но уходите сейчас, только легально». То ему некуда будет деваться, и он уйдёт.

Но чтобы состоялся такой сценарий, то надо, чтобы американцы видели, кто вместо него. Потому что играть в президентские выборы для американцев рискованно, потому что контроля над всей этой кухней у них нет. Может быть чёрт знает что, что угодно.

Разве что пойти по пути превращения президента в английскую королеву, но для этого надо 300 голосов в Верховной раде, чтобы изменить Конституцию. Тогда шансов получить контроль над Верховной радой и правительством у США будет больше, чем рисковать получить на должности президента какого-то человека, которого они не контролируют. Это исключить нельзя», – сказал он.

Михаил Погребинский пояснил, что имеет в виду переход Украины к чисто парламентской республике, и это – единственный шанс для Владимира Зеленского.

«Если Зеленский не понимает, что стоит сейчас в точке бифуркации, и если не примет правильного решения, то для него всё может плохо кончиться. И на предложение внести изменение в Конституцию, он может сказать: «Я обещал, что иду на один срок. И подтверждаю – я уйду, но не хочу, чтобы была дестабилизация, предлагаю внести изменения, чтобы от президентско-парламентской республики перейти к просто парламентской, где президент, как в Германии, будет выполнять ритуальные функции», – резюмировал эксперт.

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