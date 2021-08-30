Погребинский: США не смогут отыграть свой провал в Афганистане на Украине

30.08.2021 08:45 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Соединенные Штаты не пойдут против своих европейских партнеров и не дадут Киеву добро на отказ от минских соглашений

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант» в материале, посвященном в очередному переносу визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

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Издание обращает внимание, что события в Афганистане, где вывод американских войск обернулся катастрофическими событиями, в частности гибелью 13 военнослужащих в результате теракта, отодвигают украинский вопрос на задний план.

Впрочем, бывший замглавы администрации президента Украины дипломат Константин Елисеев считает, что эту ситуацию можно обернуть на пользу Киева.

«Афганское фиаско будет стимулировать Вашингтон к поиску какой-то быстрой дипломатической пиар-победы», — надеется дипломат.

По его словам, Зеленский должен использовать эту ситуацию «для продвижения интересов безопасности Украины, в том числе по линии статуса особого союзника и двусторонней сделки в области безопасности».

В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что в нынешней ситуации нет ни одного направления, в котором администрация США могла бы отыграть на украинском направлении свой провал в Афганистане.

«Северный поток-2» заблокировать уже невозможно, гарантировать продление транзита российского газа США не могут. Что касается Донбасса, то США не могут пойти наперекор европейским союзникам и дать добро Киеву на отказ от минских соглашений», — сказал Погребинский.