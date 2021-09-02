Погребинский: США усиливают внешнее управление Украиной

02.09.2021 08:45 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в США усиливают зависимость Киева от Вашингтона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

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«Подписанные соглашения только увеличивают зависимость от Соединенных Штатов, причем в таких отраслях, как например, энергетика, радикально. То же самое и в космосе. Тем не менее пиаровские очки это собрать поможет. Отношения стран качественно никак не изменятся — это лишь еще один шаг в рамках внешнего управления США над ключевыми отраслями украинской экономики», – считает Погребинский.

Напомним, что в США Зеленский подписал несколько документов, среди которых: меморандум о строительстве пяти энергоблоков Хмельницкой АЭС стоимостью порядка 30 миллиардов долларов, соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства до 2026 года, предусматривающее совместное «обеспечение безопасности в Черном море», а также меморандум о взаимопонимании по безопасности космических полетов.

Кроме того, Экспортно-импортный банк США намерен выделить Украине 3 миллиарда долларов.