Погребинский: Так мы потеряем Донбасс

01.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский решил отложить на неопределенное время вопрос выполнения «Минских договоренностей», а это значит, что Донбасс будет потерян для Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Погребинского, украинская власть пытается изменить содержание «Минских договоренностей», но этого не допустит Россия, а также не согласятся республики Донбасса.

«Зеленский до сих пор придерживается позиции, что «Минские соглашения» нужно корректировать. Нужно отказываться от определенных позиций.

Поскольку есть позиция Российской Федерации и, конечно, позиция непризнанных республик, что это невозможно, а иначе Зеленский не готов, единственное, что на ум приходит – обратиться к супер-стране, США, чтобы они как-то повлияли на Москву, на Берлин, на Париж.

Абсолютно очевидно, что этого не будет.

Для меня это свидетельствует о том, что мы сейчас являемся свидетелями того, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины переводится в какую-то очень далекую стратегическую перспективу, которая может закончиться тем, что никакой реинтеграции не будет, и мы потеряем Донбасс», – заявил Погребинский.