Погребинский: Турчинов блефует, никто в тюрьму не хочет

21.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Россия была вынуждена реагировать на украинскую провокацию возле Керченского пролива жестко – это позволяет надеяться, что слова секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова о возможности нового похода ВМСУ в Азовское море из Одессы окажутся блефом.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так приехавший из Украины эксперт отреагировал на реплику российского журналиста либерального «Коммерсанта» Максима Юсина, который посетовал, что Москва недостаточно гибко отреагировала на предыдущую провокацию Киева.

«Идём к очень опасной ситуации в предвыборный период, где эта опасность – и Лавров обозначил, и Путин. Две опасности – это или провокация в Донбассе, или, что, скорее всего после интервью Турчинова, какая-то акция в Керченском проливе.

При том, что эта тактика со стороны киевских властей безошибочная, это тоже надо признать. Они очень хорошо знают нашу психологию, они очень чётко понимают, как Москва отреагирует. Москва, к большому моему сожалению, реагирует очень предсказуемо, на уровне рефлексов», – заявил Юсин.

Михаил Погребинский, отвечая Юсину на то, что России стоило как-то «гибче» вести себя во время провокации в Керченском проливе, отметил, что первое время был такого же мнения.

Однако затем эксперт понял, что, если бы во время провокации возле Керченского пролива пограничники РФ просто дали украинским нарушителям уйти назад в Одессу, то на следующий же день Киев бы предпринял новую попытку прорыва границы.

«Ну, хорошо, ну не пустили, вот они уходят, ну пусть идут в Одессу. Но через некоторое время я понял, что бы было. Пару дней назад Турчинов сказал, что мы опять пойдём. Так вот, никуда они не пойдут, потому что эти сидят в тюрьме.

Я не представляю, как можно заставить ребят пойти – просто с гарантией того, что они окажутся в тюрьме в лучшем случае. Поэтому, если бы они не были задержаны, то они пошли бы на следующий день ещё раз», – пояснил Погребинский.