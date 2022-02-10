Погребинский: Украина – это второстепенный вопрос для Путина

Новости Украины

Вопрос Украины для России сегодня не является основным, главное, для президента РФ Владимира Путина – решить вопрос с безопасностью в Европе. При этом он не верит в то, что Киев будет реально выполнять «Минские договоренности».

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, при этом нельзя исключать, что у России достаточно аргументов, чтобы вынудить США пойти на уступки, в том числе по Украине.

«Мне представляется, что Путин вряд ли верит в позитивные перспективы этого процесса, отдавая себе отчет в том, что Украина, а американцы их поддержат в этом, читают «Минские соглашения» так, как им нравится. Исполнение «Минска», о котором они все якобы говорят, американцы говорят, что они поддерживают «Минский процесс». Но они делают такие оговорки, которые дают понять, как Салливан сказал, что «мы поддерживаем, надо выполнять «Минские соглашения» и вообще есть перспектива, если там что-то подправить, последовательность какую-то». Но мы же понимаем, о чем идет речь. Русские должны отдать Донбасс, Донбасс должен отдать границу с Россией, и тогда вместе с «Правым сектором», Билецким и прочими ребятами, зачищается эта территория и там проводят выборы так, чтобы победили на Донбассе Билецкий и компания – Зеленский, Билецкий, Порошенко и так далее. А если будут выборы честно проходить, то ясно, что никто из них даже полпроцента не получит. Никто вообще», – сказал эксперт.

«Поэтому они не хотят, потому что это будет означать, что внутри Украины есть агент влияния Москвы. И это Америке совсем не нужно – они тут имеют Украину в кармане, особенно, если они сильно будут давить. Понятно, сегодня они дают возможность выпендриваться нашему президенту, а когда припечет, они найдут аргументы заставить его делать все, что им нужно. Поэтому, я думаю, вряд ли Путин верит в успех «Минского процесса», но его устраивает, что там будет что-то двигаться, происходить. Для него важно совсем не «Минский процесс» и не Украина. Самое главное для России сейчас то, чтобы перезапустить процесс редактирования, корректирования европейской системы безопасности – это ключевое. И многие мои серьезные коллеги считают, что у России есть достаточно аргументов, чтобы просто вынудить, принудить Соединенные Штаты к реальным уступкам. Я не знаю, насколько сильны эти аргументы, но я этого не исключаю. Пока мы находимся в стадии роста эскалации», – заявил Погребинский.