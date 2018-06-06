06.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Погребинский: Украинцы хотят федерацию, но боятся этого термина

Суть федерализации страны украинским населением поддерживается, однако название – скомпрометировано.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Эксперт отметил, что о федерализации говорили ещё в XIX веке “классики украинской независимой мысли”.

“Но сейчас сама эта формула – федерация, федеративное устройство – скомпрометирована. Суть не в самом слове, а в том, каким оно наполнено содержанием. Если бы сейчас проводился опрос или референдум, хотите ли вы федерализацию Украины, большинство было бы против. А если бы вопрос звучал: «Хотите ли вы, чтобы ваша местная власть получила больше прав, сама бы решала вопросы о распределении бюджета?», то большинство было бы за», – заявил Погребинский.

«То есть, понятие скомпрометировано, а суть поддерживается населением, в этом нет сомнения», – уверен политолог.

«Но это на сегодняшний день не очень актуально, поскольку приступить к этому можно только после того, как будет урегулирован кризис на Юго-Востоке, когда улягутся страсти, и когда тема децентрализации обретёт какие-то реальные очертания, чего сегодня, на самом деле, нет. Есть минимальные движения в эту сторону, но в общем власть в регионах сегодня очень зависит от центра, и за исключением нюансов никакой децентрализации нет», – добавил эксперт.