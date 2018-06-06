06.06.2018, Киев, Владимир Гладков
  2 595 просмотров
Общество, Украина, Федерализация

Погребинский: Украинцы хотят федерацию, но боятся этого термина


Суть федерализации страны украинским населением поддерживается, однако название – скомпрометировано.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Эксперт отметил, что о федерализации говорили ещё в XIX веке “классики украинской независимой мысли”.

“Но сейчас сама эта формула – федерация, федеративное устройство – скомпрометирована. Суть не в самом слове, а в том, каким оно наполнено содержанием. Если бы сейчас проводился опрос или референдум, хотите ли вы федерализацию Украины, большинство было бы против. А если бы вопрос звучал: «Хотите ли вы, чтобы ваша местная власть получила больше прав, сама бы решала вопросы о распределении бюджета?», то большинство было бы за», – заявил Погребинский.

«То есть, понятие скомпрометировано, а суть поддерживается населением, в этом нет сомнения», – уверен политолог.

«Но это на сегодняшний день не очень актуально, поскольку приступить к этому можно только после того, как будет урегулирован кризис на Юго-Востоке, когда улягутся страсти, и когда тема децентрализации обретёт какие-то реальные очертания, чего сегодня, на самом деле, нет. Есть минимальные движения в эту сторону, но в общем власть в регионах сегодня очень зависит от центра, и за исключением нюансов никакой децентрализации нет», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть