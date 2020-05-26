Погребинский: Украинцы оказались на грани, Зеленский не отдает себе отчет

26.05.2020, Киев, Игорь Петров

Из-за падения доходов и роста коммунальных тарифов украинцам уже нечем платить за услуги ЖКХ, задолженность растет, а президент Владимир Зеленский заявляет о том, что платежки стали меньше.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди не могут платить уже сейчас. Очень большая задолженность. Если у наших восточных соседей приняты меры, которые облегчают ситуацию, то у нас ничего такого нет. Большинство людей уже поиздержались, у них вообще уже запасов не осталось. Они на грани выживания, это очевидно. И помощи от государства они не получают. Задолженность за коммунальные услуги будет просто расти. А то, что президент рассказывает, что уменьшились платежки – я не могу себя представить. Он вообще отдает себе отчет, в каком кресле он сидит?», – сказал Погребинский.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы, получающие 5 – 6 тысяч гривен (немногим более 200 долларов) зарплаты в месяц не являются бедными людьми.