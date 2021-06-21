Погребинский – украинскому министру: Слушай, а ты кто такой вообще?

Одним из итогов встречи президентов США и России может стать приостановка роста напряженности в отношениях двух стран. Правящей верхушке Украины это невыгодно. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже заявил, что Киев будет игнорировать договоренности, которые противоречат его интересам, но эти заявления ничего не значат.

Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» сказал политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раз снимается супернапряжённость, то это для Украины не очень хорошо, потому что Украина хочет вступления в НАТО, хочет, чтобы американцы тут воевали за украинские интересы, которые, на самом деле, являются не украинскими интересами, а интересами Зеленского и его окружения. Они этого хотят.

Но американцы ясно дали понять, что этого не будет, поэтому это смягчение, на которое я рассчитываю, тут не очень понравится. Мы уже слышим наших умников, которые говорят, что, если там о чём-то договорятся по Украине, то для нас это не обязательно. Слушай, а ты кто такой вообще? Тебя вызовут на ковёр, и какая-то Кристина Квин, которая даже не посол, скажет – «ты что хочешь остаться министром иностранных дел? Делай то, что тебе говорят». Это очевидно люди все это прекрасно понимают.

Украина в глазах США – это инструмент политики в отношении России. Очевидно, что США, Байден не будут считаться с мнением Украины. Они будут изображать. Байден позвонил Зеленскому, и тот считает, что он важный партнер. Нет, это было потому, что внутриамериканская атмосфера такая, что ему нужно показать, что он – не какой-то там предыдущий президент, который лёг под Путина, а он разговаривает по телефону с врагом Путина. Никто всерьез не воспринимает Зеленского, и не только в Вашингтоне. Там есть свои отношения, и они вынуждают Байдена вести себя соответствующим образом.

Надо же ещё учитывать, какая политическая культура в США. Ну, можно себе представить, что выступает Путин где-то на военной базе и говорит: «я встречаюсь с президентом Байденом, чтобы сказать ему то, что я хочу ему сказать», и тут ребята офицеры машут флажками? Слушайте, это же чистый цирк, это же невозможно себе представить. Ну, это политическая культура и стиль США. Ясно, что они будут изображать готовность как-то учесть интересы Украины. Но, на самом деле, они, конечно, плевали на интересы Украины, в том числе и на интересы лично Зеленского и прочих.

Я думаю, что тема Украины будет неприоритетной просто потому, что ничего нельзя решить. Ясно, что никакого сговора за спиной не будет. Американцы, в том числе из-за внутриполитической ситуации, не готовы сказать Зеленскому: «слушай, ты должен выполнить то, что ты обещал, мы же все подписали в Совбезе – и закон про выборы, и переговоры с теми, кто по ту сторону противостояния, и изменения в Конституцию». Но они не сделают этого это, же всем понятно. Путин этого требовать не будет, потому что понимает – какой смысл требовать то, что совершенно нереально.

Я считаю, что в отношении Украины возможна только большая или меньшая степень откровенности партнеров о своих намерениях. То есть, Путин может сказать, что вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо, и мы готовы будем как-то этому противостоять», – сказал Михаил Погребинский.