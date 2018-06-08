08.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Погребинский услышал в словах Путина прямую угрозу

Слова президента РФ Владимира Путина в адрес руководства Украины, сказанные им во время недавней Прямой линии на российском ТВ – это “прямая угроза”.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщил директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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“Понятно, что его беспокоит тема возможного обострения на юго-востоке. И он надеется, что этого не произойдет, но, в конце концов, выбрал жесткую форму выражения и сказал, что в случае, если это все-таки произойдет, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности. В случае возможной атаки, которую может предпринять ВСУ, он обещает какие-то возможные тяжелые последствия. Я не берусь интерпретировать эти слова, по-моему, они довольно однозначно звучат и выглядят как прямая угроза”, – говорит политолог.

Также Погребинский считает резонным мнение Путина о том, что Украина не хочет урегулировать конфликт на юго-востоке, поскольку правящим элитам не нужны избиратели, которые не будут голосовать за сегодняшнюю киевскую власть.

“Несмотря на регулярные высказывания наших политических деятелей о том, надо реинтегрировать эту территорию, деоккупация и т.д., никаких реальных или более-менее реалистичных планов не выдвигается. Планы, которые звучат, они заведомо невыполнимы, и авторы этих планов прекрасно понимают, что они не для того, чтобы реализовать, а для того, чтобы прозвучала их фамилия, что они чего-то хотят, они участвуют и т.д”, – добавил Погребинский.