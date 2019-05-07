Погребинский в недоумении от последних конвульсий Порошенко

07.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Внятные основания для смены в последние дни президентства Петра Порошенко командующего «ООС» Сергея Наева на «котловодца» генерал-лейтенанта Александра Сырского найти очень непросто.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политический эксперт Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За этим назначением есть какая-то интрига, потому что простое объяснение дать тяжело, поскольку, как я понимаю, не являясь кадровым экспертом у военных, я могу только вспомнить за время руководства Наева количество погибших наших с погибшими за линией противостояния с непризнанными республиками существенно меньше в пользу Украины, по сравнению с тем, что было за год до этого.

Второе, какие-то внятные основания трудно найти. Новый генерал-лейтенант, про него пишут, что эффективный руководитель – это всё понятно. Но зачем перед тем, как ты уходишь, назначать на ответственную должность человека, который является номенклатурой будущего президента уже избранного, не знаю. Возможно, это личное желание Наева. Не верю я в объяснение о ротации, что-то за этим стоит, не знаю, что», – заявил политолог.

При этом эксперт отметил, что, меняя руководящий генералитет, Порошенко за время своего президентства не сделал даже самых первостепенных согласованных шагов для установки мира на Донбассе и лишь обвинял во всём Россию.

«Остановка войны на Донбассе и остановка войны вообще зависит от двух сторон, в том числе от России. Но для того, чтобы ждать шаг от России, нужно сделать шаг хотя бы в тех вещах, о которых уже договорились раньше. Я уже не говорю об освобождении всех на всех – это вещи, которые можно бы было давно сделать, если бы не позиция Порошенко», – добавил Погребинский.