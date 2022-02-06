Погребинский: Украине в союзе с Британией и Польшей отведут место у параши

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Новости Украины

Анонсированное создание союза Великобритании, Польши и Украины – это фиктивное политическое объединение, в котором Киеву достанется незавидная роль.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что каждый из этих трёх игроков «второй лиги» (может быть, если Британия «второй», то Польша «третьей», а Украина «четвёртой лиги» в политике) имеет свой интерес. Иначе они бы не договорились, что «Мы объявляем» и так далее. В своё время так же объявляли о ГУАМ (союз Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии – ред.), ну и где этот ГУАМ? Нет его, и не будет. И этого не будет. Представить, что это будет военный союз, невозможно, потому что это элемент раскола НАТО, на это британцы и поляки не пойдут. Значит, это какой-то политический союз. Что это значит – трудно сказать», – заявил Погребинский.

Он отметил, что каждая из сторон этого союза преследует определённые личные цели.

«Британцы чувствуют, что американцы выпускают вожжи супер-гипер государства, и кто-то должен их подхватить, – «мы же когда-то были великой державой». Но это смешно. С армией, в которой несколько десятков тысяч военнослужащих. … Что касается Польши, её участие в таких, пусть даже региональных, проектах всё равно повышает её значимость в собственных глазах – «вот, я там с Британией, украинцам-то мы укажем место у параши». Всё равно поляки не воспринимают нынешнюю Украину, просто рассматривают её как дразнящий фактор их главного врага – России. А аргумент Британии (для Польши – ред.) – у них натянутые отношения не только с Россией, но и с Германией, и в этом смысле им Англия – самый подходящий партнёр. Они же тоже имеют исторические корни противостояния с Германией», – объяснил эксперт.

Однако, по его словам, самая унизительная роль в этом союзе принадлежит Украине.

«А Украина – принимать таких гостей, первого человека Британии, польского начальника и так далее – для нашего президента нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене, «видит весь мир». Так что все заинтересованы по-своему. Другое дело, что это вообще ни на что не повлияет, и не является фактором мировой политики», – резюмировал Михаил Погребинский.