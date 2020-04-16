16.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Погребинский: Выбор таков – или национализм, или границы Украины




Нынешняя идеология интегрального национализма, которая главенствует на Украине, обречена на поражение. Если страна хочет сохраниться хотя бы в нынешних границах, ей нужно менять идеологию.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я практически уверен, что идеология интегрального национализма испытание временем не выдержит. Ну, не сейчас, не при слабеньком президенте Зеленском, так при следующем выйдет на передний план какая-то объединяющая Украину идея.

И после этого в ареопаг героев, в первых рядах героев, которые отстаивали идею интегральной Украины, а не интегрального национализма, конечно, почетное место будет занимать Олесь Бузина, а сегодняшние герои уйдут в небытие или, по крайней мере, останутся героями для какой-то небольшой части украинского общества.

Я отдаю себе отчет, что это, может быть, не очень скоро произойдёт, но я уверен в том, что для того, чтобы Украина сохранилась в нынешних границах, сегодняшних, это должно произойти обязательно. Иначе просто мы потеряем страну», – заявил Погребинский.

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