12.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Германия, Общество, Политика, Россия, США, Украина, Франция
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Погребинский – зеленоботам: Волкер – это дохлая овца

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер мечется, создавая видимость работы и своей нужности, но с ним не хочет встречаться никто из ведущих мировых политиков.

Поэтому надежды фанатов президента-шоумена, что по желанию их кумира кто-то будет расширять «нормандский формат» – абсолютно не оправданы.

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Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается Волкера, он имеет поручение от Госдепа, такое впечатление, что на общественных началах – я так и не понял, есть у него какая-то государственная должность, но похоже, что нет.

Поручения тут – разруливать украинский кризис.

В этом смысле он дает понять, что свою позицию он координирует с позицией Франции и Германии.

Поэтому то, что он сказал, что он будет вести с ними какие-то беседы, это означает, что он поинтересуется, что они думают в данный момент, видят ли какие-то перспективы инициировать новую встречу хотя бы на уровне министров иностранных дел или рабочих групп.

Он недавно говорил, что отправил письмо Суркову и хочет с ним встретиться.

Ну, он ищет себе работу – у него поручения есть, а с ним никто из серьезных людей разговаривать не хочет. Во всяком случае, в Москве», – заключил Погребинский.

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