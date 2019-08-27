Погребинский: Зеленский очкует

27.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Отличия Владимира Зеленского от его предшественника Петра Порошенко – лишь в стилистике антироссийской риторики. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт не разделил оптимизма по поводу речи Зеленского на т.н. День незалежности, где тот возвеличивал боевиков Евромайдана и АТО, а также озвучивал претензии к России, избегая, однако, прямого упоминания соседнего государства.

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«…Слышу от Зеленского во время его выступления, когда фактически он находится в том же пространстве идей, в котором находился Порошенко. Он только изменил лексику. Известный российский диссидент и писатель как-то сказал, что у него разногласия с советской властью стилистические. Вот, можно сказать, что у Зеленского и Порошенко стилистические разногласия, потому что по сути, они остаются в этих же представлениях. Он образно все это оформил, но представления те же. Нет решительного изменения оценки реальности, что сегодня происходит, и куда движется процесс», – отметил Погребинский.

По его мнению, такая ситуация объясняется боязнью Зеленского разозлить «партию войны».

«Я могу оправдать отчасти Зеленского в связи с тем, что он пока не имеет полного объема полномочий, посмотрим, как он дальше. Но уже сейчас кажется, что он настолько озабочен опасностью со стороны врагов мира, что он ищет способ, как бы их не разозлить. Ну да, он не вспоминает оккупацию, агрессию, Бандеру, Шухевича, этого нет в его выступлениях. Но сама идея, которая не этими словами описана, она все равно присутствует. Та же, что и у Порошенко», – заявил Погребинский.