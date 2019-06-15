Погребинский: Зеленский оказался слишком слаб, чтобы остановить войну

15.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Команда нового украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировала слабость перед условной «Партией войны», дрогнув под нажимом националистов и принявшись оправдываться даже за робкие мирные инициативы по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что националисты устроили мощную кампанию после первого раунда новых переговоров в Минске, и Зеленский дрогнул под нажимом сторонников военного решения конфликта в Донбассе.

«Работает партия войны, которая как была, так и продолжает. И, как только она услышала, что Контактная группа один раз собралась и, к обоюдному удовлетворению, первый раз за все время работы Контактной группы, обе стороны сказали, что они довольны переговорами, что процесс мирного поиска решений начался… Этот процесс встретил дикую реакцию партии войны», – сказал Погребинский.

Он отметил парадоксальную ситуацию – в интересах «Партии войны» продолжает работать и пропагандистская машина канала «1+1» олигарха Игоря Коломойского.

«ТСН» продолжает работать на войну, все эти разговоры именно для того, чтобы убивали людей», – сказал Погребинский.

«Остановить это может только президент, который получит некую полноту власти в стране. Сегодня такой власти у него нет, и, с другой стороны, я боюсь, что ее никогда не будет, потому что тысячи собак набросились на Кучму, как только он сказал: «Мы размышляем о том, как бы снять блокаду и не стрелять в ответ».

И все, после этого они начали оправдываться, что и блокада не очень есть, и в ответ только в том случае, если по детскому садику, и так далее.

То есть это демонстрация слабости команды, которая пришла вместе с Зеленским, и отсутствия у них какого-либо тактического плана, что со всем этим делать. Вот с какой ситуацией мы сейчас столкнулись», – резюмировал эксперт.