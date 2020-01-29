Погребинский: Зеленский переходит «красную черту»

29.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Антироссийское выступление президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Польшу, где он приравнял СССР к фашистской Германии, стало «плевком в душу» украинских граждан. Глава украинского государства переходит «красную черту» и становится нерукопожатным для большого количества граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что он там плюнул в душу миллионам украинских граждан, которые слышали, как он рассказывает о том, что Советский Союз, а миллионы людей родом из Советского Союза, что Советский Союз чуть ли не организатор Холокоста. Советский Союз, армия которого, Красная Армия, освободила Освенцим.

Так у него даже язык не повернулся сказать, что это Красная Армия, потому что он стоит рядом с Дудой, а Дуда не хочет говорить, что это Красная Армия, ему этого не хочется никак. Ему хочется, чтобы Освенцим освободил Украинский фронт… «украинский фронт», «львовская дивизия», какой-то Шапиро – все вместе, оказывается, освобождали Освенцим. Если у человека язык поворачивается такое сказать, ну я думаю, что у приличных людей не должна подниматься рука, чтобы подать ему руку после этого.

А он продолжает быть украинским президентом… Я думаю, что Владимир Александрович подходит к «красной черте», за которой для части украинского общества, к которой я принадлежу, он становится человеком, которому невозможно подать руки», – заявил Погребинский.