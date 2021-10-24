Погребинский: Зеленский переступил черту – встреча с Путиным невозможна

24.10.2021 01:03 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если есть надежда на российско-украинские переговоры на уровне МИД, то, что касается встречи на президентском уровне – об этом не может быть даже и речи.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Между Путиным и лидерами ФРГ и Франции состоялся телефонный разговор вчера, в ходе которого западные коллеги убеждали президента России как можно скорее провести саммит в Нормандском формате, которого не будет, Лавров сказал. Вы как считаете, смогут ли продавить западные партнёры?» – спросила модератор канала.

«Нет, – ответил эксперт. – Я давно уже говорил, что Зеленский переступил эту черту, после чего он не может быть переговорщиком, он должен что-то изменить радикально, чтобы это стало возможным».

«Максимум, что возможно, хотя Сергей Викторович Лавров сказал, что встречаться даже с Кулебой – это себя не уважать, но я думаю, что он может через себя переступить и с Кулебой ещё встретиться. Но представить, что можно встретиться с нашим фигляром – это невозможно», – добавил Погребинский.