Погребинский: Зеленский похоронил свой имидж «хорошего парня»

04.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

После панического продавливания открытия рынка земли и «возмутительного союза с Порошенко», президент Украины Владимир Зеленский лишится репутации «хорошего парня», которому украинцы прощали неопытность и проколы в управлении государством.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему-то, зачем-то президенту потребовалось очень срочно проголосовать за этот закон – он говорит, что «надо уйти от угрозы дефолта» и так далее. Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники. Его там ужасно напугали, что, если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему, и ты окажешься на окраине, виноватым и так далее. Поэтому он так, на первый взгляд, нерационально себя ведёт. Можно было как-то попытаться за это проголосовать во время нормальной работы сессии, а не устраивать внеочередную…», – заявил Погребинский.

«Что касается этого возмутительного союза с Порошенко и его командой, можно сказать только следующее: на протяжении уже почти года президент Зеленский для очень многих людей выступал в роли хорошего парня.

Да, там неопытен, тут у него в управлении государством могут быть проблемы, но он приличный человек, он нам обещал хорошие вещи и сейчас продолжает обещать.

Но, мне кажется, этот срок «продолжает обещать» и «вот-вот выполнит», он исчерпывается, возможно, уже его нет.

Возможно, буквально через месяц мы увидим полную деградацию поддержки президента, поскольку есть какие-то красные линии, через которые нельзя переходить.

Мы же помним, как Зеленский говорил на стадионе, что он будет «приговором своего оппонента». Ну, и где этот приговор? Идёт такой примитивный сговор ради собственных интересов, причём, интересы тоже довольно абсурдные.

Я совсем не считаю, что это интересы украинского народа. По мнению многих экспертов, которым я доверяю, чем больше ничего не понимающему в экономике нашему президенту, дефолт – гораздо меньшая беда, чем перекредитоваться снова и снова, и влезать в долги далее и далее», – добавил аналитик.