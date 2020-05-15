Погребинский: Зеленский пошел по северокорейскому пути

15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский перекладывает принятие непопулярных решений на Верховную раду.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При чем здесь Верховная Рада? Это все решается (вопрос о продлении блокировки российских сайтов на Украине – ред.) на уровне СНБО, президент подписывает указ и все. Думаю, смысл в этом такой – у нас слабый президент», – заявил Погребинский.

По его словам, Зеленский прекрасно знает, что большинство украинцев против запрета соцсетей и логика президента следующая: «Зачем я буду сам брать на себя ответственность? Я взял на себя ответственность за МВФ, взял на себя ответственность за землю, это выйдет мне боком…Пусть парламент возьмет, разделит со мной ответственность за этот непопулярный шаг».

Эксперт отметил, что принятие Радой постановления о запрете российских соцсетей – не только демонстрация слабости Зеленского, но и иллюстрация «верности старшим товарищам».

«Не хочу ничего плохого сказать о Северной Корее, это совершенно естественно для закрытой страны, такой как Северная Корея. Но это совершенно противоестественно для такой абсолютно открытой страны, это правда, как Украина. Выглядит, как иллюстрация «верности старшим товарищам», – сказал политолог.