Погребинский: Зеленский потонет, так и не успев свалить всё на Гончарука

10.02.2020, Киев, Игорь Петров

Провалы нынешней власти у граждан Украины ассоциируются не с правительством Гончарука, а непосредственно с президентом Владимиром Зеленским.

Поэтому ему нужно как можно быстрее менять правительство, поскольку действия Зеленского рушат, прежде всего, президентский рейтинг.

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Об этом в эфире канала «Эхо Киева» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, от этих ребят надо побыстрее избавляться. Кто-то из моих коллег сказал, что он (Зеленский) хочет, но не может, потому что он хочет (сначала) открыть рынок земли, повысить пенсионный возраст, и вот потом их уволить – мол, на них будет ответственность.

Но есть уже результаты опросов, которые показывают, что для людей все равно – это Гончарук, Милованов… Вся ответственность равно будет на тебе, особенно когда ты про землю уже наговорил всякого. И ты будешь отвечать напрямую за это все, поэтому лучше пораньше избавляйся от этих людей, для того чтобы можно было, по крайней мере, какие-то ошибки исправить.

На самом деле Господь Бог благоволит Украине, это видно, несмотря на все эти кошмары и ужасы. Смотрите, какая у нас зима. Если бы была зима такая которая, была 50 лет назад, или еще лучше – 60 лет назад, когда у нас во дворе в мой рост были сугробы и были по 20-25 градусов морозы, причем не неделю а два-три месяца.

Представить себе что такая зима, и у нас февраль – вся Украина бы встала. То есть нам как бы тут везет еще с этим делом.

Ну воспользуйтесь тем, что более или менее благоприятные внешние условия! Нет, эти ребята придумывают всякую чепуху, рассказывают басни. Я уверен в том, что если президент не избавиться от этой команды, то он вместе с ней потонет», – резюмировал Погребинский.