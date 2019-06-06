06.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Погребинский Зеленскому: «Меньше хамства»

Речи нового президента Украины Владимира Зеленского о членстве в ЕС и НАТО, а также требования санкций в отношении России и прочая враждебная риторика работают против его рейтинга.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что он сейчас действует в своем публичном дискурсе прямо против интересов своих избирателей на юго-востоке – это очевидно. Ну, видимо, они считают, команда Зеленского, что за оставшиеся полтора месяца до выборов они [юго-восточный регионы] не успеют всерьез разочароваться. Я знаю своих приятелей, которые за него голосовали. Они в большинстве сказали: «Все, с ним все ясно, это еще один Порошенко, не будем больше за него голосовать, не пойдем на выборы». Он очень рискует. Я считаю, что можно было бы даже эту программу защиты себя в тяжелой ситуации выполнять менее хамским образом. Потоньше», – заявил Погребинский.

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