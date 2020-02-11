Погребинский жестко раскритиковал Москву за поблажки киевскому режиму

11.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Россия ведет пассивную политику на украинском направлении и недостаточно борется за права русскоязычных украинцев, ущемляемых Киевом.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«Я бы не хотел, чтобы выглядело, будто я предатель Украины. Но нынешняя политика России в отношении Украины никуда не годится. Она всегда была ориентирована на работы с «элитами», если их можно так назвать. С руководством страны, с бизнесом – в надежде на то, что коммерческие отношения с теми, кто что-то решает в стране, гарантируют добрососедские отношения. Это была очень серьезная ошибка», – сказал Погребинский.

Он объяснил, что с самого начала независимости Украина начала вытеснение русского языка из всех сфер.

«Через первые 10 лет незалежности мой центр опубликовал двухтомник «Русский язык в Украине». К 2001 году количество детей, обучающихся на русском языке в школах Украины, сократилось в 10 раз! И при Кучме, и при Януковиче это продолжалось. Ускорилось при Ющенко, но радикально не менялось», – отметил эксперт.

По его словам, РФ не просто смотрела сквозь пальцы на такую политику, но и давала украинским политикам, принимающим решения, возможность зарабатывать огромные деньги, например, на российском газе, например

«После 2014 года эти бизнес-схемы начали сокращаться. Но они не исчезли. Остались работающие здесь банки, они финансируют промышленность и сельское хозяйство, зарабатывая на этом. Российские олигархи финансируют антироссийские культурные проекты, включая антироссийские фильмы. Это удивительно! Раз происходит вытеснение русского языка и культуры, Москва должна дать понять: если это будет продолжаться, каких-то преференций Украина не получит», – добавил политолог.

Он также говорит, что на Украине работали «какие-то безнадежно фиктивные пророссийские организации, которые регулярно получали деньги и тратили их на свою жизнь».

«И это продолжается до сих пор! Можно посмотреть на фотографии людей, которых собирает глава Россотрудничества. Я не знаю ни одного лица. Они ни на что на Украине не влияют и никакой работы в интересах соотечественников не ведут», – говорит собеседник издания.

Он предлагает России жестко реагировать на нарушения прав русскоязычных украинцев.

«Есть суд по правам человека. Есть ратифицированная Украиной Хартия о языках – она не просто не выполняется, принятые законодательные акты прямо противоречат не только хартии, но и украинской конституции. Но от России есть хоть какая-то жалоба в Совет Европы? Нет. Где пригвоздили к позорному столбу украинскую политику за грубое нарушение взятых на себя обязательств? Нигде», – резюмировал Погребинский.