Погром Церкви на Украине. Почему недоговаривает Онуфрий?

Все противоправные действия в отношении Церкви, которые производит клика занюханного бонапартика, укладываются в схему, озвученную несколько месяцев назад его подонками-дружбанами из «95 квартала». Как мы помним, тогда полоумные кощунники своим богохульством вызвали колоссальное возмущение не только у верных Святой Церкви, но и у представителей других конфессий, и у многих светских людей. Юристы УПЦ по данному поводу обратились в суд по статье 61 «Разжигание межконфессиональной вражды», требуя положить конец святотатству и принести извинения. Однако рогатые хохмачи делать это отказались, зная, что, пока у власти их кокаиновая «звезда», с них как с гуся вода.

А потом эта самая «звезда», не иначе, взяла себе на вооружение их похабные тезисы и принялась воплощать их в жизнь. (Или, наоборот, они озвучили ее тезисы, не суть важно). Так или иначе, погромщики Церкви явно действуют по этим лекалам.

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Приведем лишь некоторые из этих мерзостей – пусть Господь простит за цитирование – ради того, чтобы читатель увидел прямую связь между ними и происходящим:

«Плюнуть в священника – 20 грн, ударить по левой и автоматично по правой щеке – 100 грн… Шоб ви здохли!»

По поводу последней сентенции, не в силах сдерживать своих чувств, высказался наш старый знакомый, русский прихожанин Лавры Олег. Вот что он сказал:

«Ну насчет «сдохнуть», выражаясь их терминологией, – они сами побеспокоились бы о себе. А то ведь, если не покаются, вполне возможно и начнут это делать. Ведь говорят им, что кара Божия близка, однако делают вид, что не слышат. Хотя уже четыре таких явных случая за недавнее время отмечено. После совершенных их единомышленниками кощунств. Среди них – и тот «активист», что сорвал крест со священника и тут же помер, и депутат Стретович, который буквально за день до гибели участвовал в нападении на храм… Но продолжают действовать в своем стиле, безумцы…».

Так и злодействуют власти, так орудуют и их наемники, нападающие на архиереев, священников и верующих, нагло отбирающие чужие храмы, глумящиеся над святынями. Так ведут себя все эти бесы, вышедшие против Церкви, взрослые уроды и подростки, в Каменец-Подольске, Хмельницком, Тернополе, многих других городах и весях, и, конечно, в самом Киеве. Не раз и не два они признавались на камеры, что им платят за «активность». Вот и плюют, проклинают и избивают…

Например, 10 апреля 2023 г. в Черновцах некий озверелый мажор накинулся на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту и избил его и находившего рядом подростка, у которого, кстати, отец и брат воюют на передовой в рядах ВСУ. Но нападавшего сей факт не остановил. (Как не останавливает никого из ему подобных помощь от УПЦ для ВСУ – ну не оценили «прогиб» бандеровцы!).

Инцидент произошел около 22 часов возле Черновицкого епархиального управления. Полиция, вызванная на место происшествия, мажора не задержала и, несмотря на требования свидетелей, не провела его освидетельствования на наркотическое или алкогольное опьянение. Отморозок вел себя крайне нахально и во время составления протокола продолжал оскорблять владыку и присутствующих, угрожая тем, что у него якобы большие связи в СБУ.

Пресс-служба епархии заявляет, что имеет факты, дающие основание полагать, что нападение на епископа было умышленным. Это подтверждается еще и тем обстоятельством, что еще 28 марта, во время захвата агрессивно настроенными радикалами Ивано-Франковского кафедрального собора УПЦ, на еп. Никиту тоже было совершено нападение. Тогда погромщики сбили с владыки головной убор. Очевидно, такую ненависть местные богоборцы испытывают к нему за то, что он рассказывает, каким жесточайшим гонениям, по заказу сверху, подвергается УПЦ на Ивано-Франковщине уже несколько лет. (Теперь здесь некоторые священнослужители время от времени тайно совершают богослужения на дому).

Попутно отметим случай из того же ряда. Он касается угроз пареньку, учащемуся Каменец-Подольского колледжа, посмевшему, в пику бесновавшимся малолеткам, встать в ряды защитников Александро-Невского собора. На него полились ушаты грязи и угроз от его же соучеников-бандитов.

Ну а что касается персонажей, нападавших на епископа – само собой разумеется, никто их задерживать не стал. У зеленковской урлы другие «враги» – люди, верующие во Христа.

Одному из них, монаху Киево-Печерской Лавры, якобы повредившему штатив представителя «второй древнейшей» с «5 канала», угрожает до 6 месяцев лишения свободы за «препятствование журналистской деятельности».

А митрополиту Черкасскому Феодосию предъявлены обвинения куда круче – в «разжигании межконфессиональной розни» путем… создания епархиального сайта, похожего (!) на сайты РПЦ. Владыка Феодосий назвал обвинения СБУ смехотворными. На состоявшемся 12 апреля судебном заседании он говорил по-русски, заявив, что многие жители Украины понимают этот язык. И ему тут же попутно попытались пришить еще и симпатию к «стране-агрессору». За то, что год назад отказался осудить СВО.

Сие неудивительно, поскольку оскорбления и клевета на Церковь, священнослужителей и верных постоянно звучат из самых высоконачальственных пастей. Например, из непросыхающей пасти секретаря СНБО Данилова. На днях сие чучело заявило в интервью «Радио «Свобода», что, мол, священники УПЦ, одетые в «специфичную одежду», «действуют без поручения Господа Бога, а развитие УПЦ в Украине с 1991 года – спецоперация РФ против Украины». И добавило, что нужно было давно исправлять ситуацию с УПЦ с привлечением СБУ и других служб.

На этом фоне многим верующим было странновато слышать от митрополита Онуфрия речь, с которой он обратился к пастве в Великий понедельник. В стране происходят невиданные гонения против Церкви, каждый творятся невообразимые беззакония и насилия, а он вновь не нашел слов для осуждения для властей, творящих это зло. И вообще упомянул лишь о событиях в Хмельницкой епархии, куда недавно назначил своего ставленника архиепископа Виктора, и умолчал о том, что подобное делается по всей Украине.

«А в Киеве что, не то же самое? – стараясь сдерживаться, удивляется Олег. – Или во Львове, или Черкассах, или в Полтавской области? Да повсюду, считай! И ведь ни единого упрека в адрес Зеленского и своры, ни единого! У него на глазах его Церковь уничтожают, а он молчит. Просто нет слов… Ладно, молчу, не хочу осуждать в Страстную Седмицу, и вас прошу этого не делать… Но нервы, конечно, сдают».

Подобное произошло и в Хмельницком, где рейдеры уже отобрали у УПЦ главный кафедральный собор. Теперь они захватили еще один храм – Святого Георгия.

«Около 16 часов группа неизвестных лиц, одетых преимущественно в спортивную форму, проникла на территорию Свято-Георгиевского храма. Не справившись с центральной дверью церкви, рейдеры сломали боковую дверь с помощью ломов и проникли в храм через пономарку и алтарь. За ними следовали сторонники ПЦУ», – сообщила Хмельницкая епархия.

В Луцке депутаты рекомендовали местной областной военной администрации расторгнуть договоры аренды УПЦ храмов, которые являются памятниками архитектуры, а также договор аренды со Святогорским Успенским Зимненским женским монастырем. «За» проголосовало 54 беззаконника. Решение приняли единогласно. Было замечено, что в президиуме рядом с председателем нацистского облсовета восседал «митрополит» ПЦУ Зинкевич, который, видимо, и разинул рот на отбираемые святыни.

Антицерковный огонь перекинулся и на Белую Церковь, что в Киевской области. Там состоялся митинг за перевод Спасо-Преображенского собора УПЦ в собственность ПЦУ. Все по привычному сценарию: оголтелые активисты ставят возле храма столы, что-то калякают на листках бумаги и начинают орать, что их больше, чем прихожан.

Одновременно горсовет Борислава Львовской области опечатал храм Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ (то есть, запретил верующим туда приходить). И в Новомиргороде Кировоградской области. Примеры, увы, добавляются каждый день…

Что касается Киева, то здесь, похоже, уголовное наказание тоже не угрожает типу, ворвавшемуся с ножом на территориюю дальних Пещер и махавшим им на верующих под прикрытием полицая. А еще полиция Печерского района, где находится Лавра, раздает повестки священнослужителям, семинаристам и монахам УПЦ на допросы. Повестки уже получили несколько десятков человек. Все это укладывается в планы, намеченные по закрытию монастыря до Пасхи, намеченные властями. Несмотря на то, что договор об использовании Лавры между УПЦ и государством истекает в 2053 году и может быть разорван только по решению суда.

«Пока они резвятся, – говорит Олег. – Пока. Но гнев Божий явно не за горами».