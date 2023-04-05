Погром Церкви на Украине. Простой священник во Львове сказал то, от чего отрёкся Онуфрий

Похоже, что атака на УПЦ вступает в самую горячую фазу.

Верующие отмечают, что это происходит в последние недели Великого поста, накануне Страстной седмицы, когда особенно усиливается невидимая брань между добром и злом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Распаляясь от ненависти и торжествуя от безнаказанности, крышуемые СБУ нацисты бросают клич своим подельникам по всей Украине «вставать» и убивать «московских попов и их прислужников». Рассылают месседжи такого содержания (ФОТО).

И ни одна «правоохранительная» сволочь не обращает внимания на прямые призывы к насилию и террору. Равно как и к разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни. Нет, такие обвинения выдвигаются исключительно против прихожан УПЦ, которые на мирных стояниях молятся о защите их святынь и о Церкви. А также против духовенства, которому вменяют в вину все, что угодно. От поименования кодлы Зеленского «сворой» до повреждения крепления на штативе наглого журналюги.

В первом случае обвиняется наместник Киево-Печерской Лавры, все-таки посмевший, несмотря на все свои колебания до и после, хлестко сказать правду о властях. А во втором – монах этой же Лавры. Который якобы, задев то самое крепление, помешал журналистской деятельности телемусорщика, совавшего ему прямо под нос микрофон. Митрополиту Павлу, взятому под круглосуточный домашний арест, угрожает до 8 лет лишения свободы, иноку – до 3.

Тем не менее, высшее архиерейство продолжает уперто молиться «об Украине, властях и воинстве ее». И призывает к тому же верующих. В частности, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий.

Это приводит к тому, что люди, даже прежде уважавшие его, не выдерживают.

«Я приезжал стоять за Лавру два раза, – говорит русский киевлянин, наш давний знакомый Николай. – Большинство из защитников – и монахи, и миряне, – конечно, прекрасные наши православные братья и сестры, искренние христиане. Как замечательная девушка Катя Ершова, которая в самый разгар нацистских кликушеств вышла в середину беснующейся толпы, встала с крестом на колени и стала молить Господа, чтобы он прекратил этот шабаш. Видео с ее молитвой обошло многие паблики. Это потрясало сердца – она молилась, склонив голову, а вокруг нее скакали, визжали и корежились бесы во плоти… Конечно, таких, как Катя, в рядах защитников Лавры большинство».

Однако, по словам Николая, в тех же рядах зпостоянно фигурируют «патриоты от УПЦ», с речевками СУГС [«Слава Украине – героям слава»] и желто-синими тряпками. Он признается, что им с женой стало крайне неприятно находиться рядом с ними. Поскольку эта супружеская пара пришла защищать великую святыню, мощи великих святых угодников и святую Церковь. А отнюдь не лизоблюдов власти. Коих, увы, постоянно поддерживает высший епископат.

«Вот сегодня [4 апреля] предстоятель вышел к молитвенникам, прочитал с ними акафист, поблагодарил… – продолжает Николай. – Вроде все очень хорошо…Но потом вдруг опять свою, простите, шарманку, завел. Про «Украину, власти и воинство». Да ну как же это все надоело! Твою Церковь уничтожают, твои святыни захватывают, глумятся, а ты их облизываешь, как ни в чем не бывало… Знаете, я очень не хочу ругать Онуфрия. И вас прошу этого не делать. Я к нему раньше как к святому относился. Но теперь он для меня больше никакой не Блаженнейший. Прости меня, Господи…».

Впрочем, только молитвами дело не ограничивается. УПЦ вовсю продолжает помогать карателям. Например, спустя некоторое время после проповеди Онуфрия, в Лавру приехали наемники из грузинского корпуса ВСУ за очередной материальной помощью. Отметим, что деньги прихожан и благодетелей тратятся на них в то время, когда сами лаврские монахи лишаются крова и хлеба и практически становятся бомжами.

«Я не могу понять, какая может быть «допомога» ВСУ в то время, когда более 200 человек насельников некуда девать? – с горечью говорит наша знакомая, прихожанка Нина. – У большинства из них нет своего дома, они ведь пришли в монастырь с намерением здесь пробыть до конца дней своих. А теперь их просто выбрасывают на улицу! Это в уме не укладывается. Как и тот факт, что всякие там ктиторы, новинские и прочие, присосавшиеся к Церкви, при всех своих миллиардах не могут скинуться и купить им хотя бы самое дешевое жилье!».

Попутно здесь отметим, что само высшее архиерейство в значительной своей части имеет недвижимость. И нередко весьма неплохую. А их братьев делают бездомными. И даже уже опечатывают помещения, запирая на замки тех, кто не хочет или не может уходить. Как в тюрьме.

Такое произошло 3 апреля в Нижней Лавре. Вначале туда, к монашескому общежитию (корпус 34) заявился собственной персоной директор нацзаповедника. В ведении коего находится святыня. И который теперь, по указке минкульта, незаконно разрывает договор бессрочной аренды.

«Сие мурло, иначе не назовешь, потребовало от иноков, чтобы они немедленно выбирались из келий и уходили, – возмущается Нина. – А когда они ему стали говорить, что идти им некуда, похмыкал и смылся. Чтобы потом подослать подонков, которые опечатали здание и заперли все двери на замки. Хотя никакого права не имел так поступать без решения суда. Как будто там нет живых людей, представляете?! Одному из братьев, архиеродиакону Матвею, стало плохо, с давлением, ему вызвали «Скорую помощь». И тогда пришлось срывать печати и распиливать замки, чтобы оказать ему помощь и помочь другим выбраться. Вот что творит сатанинская власть!».

А уставщик монастыря архимандрит Поликарп (Линенко) журналистам заявил так:

«Я нахожусь в Лавре с 1988 года. Я пришел в этот монастырь, рассчитывая дожить здесь до старости, сколько Господь благословит, и умереть. Но если власти сказали, что я не имею такого права, то я с ними драться не буду – пойду бомжевать куда-нибудь».

На вопрос журналиста «Почему же бомжевать?» архимандрит ответил:

«А куда вы предлагаете мне идти? Вы меня к себе в дом возьмете?»

Отметим, что глава синодального отдела по информации митрополит Климент, который тоже был возле заблокированного корпуса, назвал происходящее государственным терроризмом, а запертых монахов – заложниками.

Ответом на слова ахимандрита послужил новый «заклык» [призыв] пахана «С-14» Карася к его уродам – «побратимам»: найти Поликарпа и «научить его любить Украину».

Тем не менее, повторимся, за этих государственных террористов во главе с кокаиновым фигляром продолжает молиться высшее духовенство. Хотя по городам и весям вовсю разгорается раздуваемый теми адский огонь.

Так, в Хмельницком, где 2 апреля произошел рейдерский захват кафедрального собора, на внеочередной сессии местные депутаты полностью запретили УПЦ на всей территории области. Поставленные под ружье нацисты кинулись к каноническим храмам, чтобы помешать верующим хотя бы вывезти свое имущество. Например, в хмельницких Гречанах на 18.00 бесы объявили сбор своих погромщиков, чтобы якобы «остановить разграбление» не принадлежащей им церкви.

Аналогичным «выбрыком» разродились и депутаты Каменец-Подольского горсовета. Они единогласно проголосовали за акт о запрете Московского Патриархата на территории Украины, выходе местной епархии из состава «российской православной церкви» и разрыв всех арендных и имущественных договоров с УПЦ.

В унисон с ними протявкали и тернопольские «избранники», давно уже положившие глаз на Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Мандатные подонки направили челобитную в Верховную Раду с требованием отобрать у монахов всеукраинскую ценность. А верховно-радская шушера, в свою очередь, подсуетилась с подачей законопроекта 8821 об отнятии у Церкви всех ее участков и имущества, с запретом по всей территории Незалежной.

Антицерковная «гангрена» охватила также Шепетовку, Житомирскую, Ровенскую и другие области. Вспыхнула она и во Львове.

В галичанско-рагульском «Пьемонте» к одному из нескольких оставшихся истинно православных храмов приперлись рогулихи с плакатами «Геть из Украины!». И прицепились к священнику, требуя ответить, почему он «розмовляе росийською»? На что мужественный батюшка ответил: «Потому что я русский!».

Одновременно львовские бандеровцы уже распределяют для себя церковное имущество. Храм на Сихове, из которого на видео выходит батюшка, они назвали «самостроем», который будет демонтирован в ближайшее время. Второй храм тоже хотят отобрать или перевести в ПЦУ. Планируют забрать и третий, чтобы перевести на баланс города.

В связи со всеми этими искушениями растет число отщепенцев и предателей. Оно пополнилось митрополитом Антонием – главой Хмельницкой епархии. Тем самым, у которого «национал-побратимы» 2 апреля отобрали кафедральный собор. В интервью телеклоаке «1+1» он заявил, что просто «самолично готов убить» иподиакона, который вышвырнул карасевского провокатора из храма. (Иподиакону пришлось теперь скрываться за то, что защищал приход). И добавил, что, конечно, находится в полной готовности к переходу в ПЦУ. Вскоре выяснилось, что сей персонаж, Антоний, уже предавал Церковь в 1988 году, когда перебежал к самосвятам из УАПЦ. В 1992-м покаялся и вернулся. Теперь вот опять подсуетился. И какой же итог? А такой: Синод его отправил на покой, даже не извергнув неоднократного иуду из сана. Подобное решение архиереев удивило многих верующих, хотя даже уже пришла пора в этом смысле ничему не удивляться.

Что касается сервильных журналистов, которых очень трогательно, видимо, надеясь на их вразумление, благословил в судебном зале перед своим арестом м. Павел, то их освещение событий вполне олицетворяет следующий пост одной из «репортерок» порошенковского «5 канала». Думается, после него всем защитникам Церкви станет ясно, надо ли метать бисер перед свиньями. Или гнать их в шею за нарушение личного пространства.

«Они [УПЦ] плюют на государство, они плюют на закон, называя обзор комиссии Министерства – «неконтролируемой передачей». Они плюют на решение Хозяйственного суда об отказе им в обеспечении иска. Потому что их единственное и искреннее желание – это чтобы украинскую святыню контролировала московская фсб. Я еще раз и еще раз призываю запретить эту псевдорелигиозную организацию на территории Украины! Единственный вариант – как можно быстрее принять законопроект 8221 [о полном прекращении деятельности УПЦ], который должен окончательно запретить московскую церковь в Украине!!».

Вот чем заканчивается политика расшаркивания перед сатанистами. И все-таки в заключение хочется присоединиться к мнению Николая и попросить воздержаться от оскорбительных слов в адрес УПЦ…