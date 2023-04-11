Погром Церкви – всё как на Майдане: Чей Крым? Они же дети!

Американские мироеды очень любят «принцип домино». Поскольку он им помогает пожирать мир. Это когда толкаешь одну костяшку – и падают все остальные. (Мы уже писали о нем в применении к Незалежной и, в частности, к атакам на УПЦ. И об их кокаиновом болванчике, который аж выскакивает из бронированных рейтуз, пытаясь доказать, что он большой спец в данном вопросе).

Они использовали этот принцип и в своей внутренней политике, когда дробили ряды оппозиционеров, и особенно – во внешней. Когда требовалось развалить союзы государств, посмевших объединиться против их экспансии. Или общественных организаций. Или даже церквей. Короче, сей принцип для Дяди Сэма очень важен. (Недаром на эту тему в США в 1970-х годах был даже снят игровой фильм, снискавший большую популярность).

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Сегодня сей принцип является одним из основных тактических и стратегических приемов для разрушения России и Православия. Эти оба понятия для врагов Христа неразделимы, поскольку Россия, как государство, остается последним оплотом истинной веры. Потому и идет интенсивная «доминошная» обработка не только сваленной Украины, но и других стран СНГ. В частности, Казахстана.

Накануне Вербного воскресенья казахстанские власти вдруг озаботились древесными растениями семейства ивовых. Не в том смысле, что поддержали древнюю традицию освящать вербы, отнюдь. Они объявили о больших штрафах за срезание таких веточек. Как будто бы других проблем в стране нет, и объектов для сохранения тоже. (На нижеприведенном видео православный казах именно так и говорит).

Что это, государственная забота о флоре? Ага, как же, именно сейчас, ни раньше и ни позже. Совершенно очевидно, в борьбу против Православия начинают включать Казахстан. И тот включается, становясь очередной костяшкой в соответствии с упомянутым принципом. Кстати, кампания против освящения целиком и полностью соответствует аналогичной возне в Незалежной. Здесь скандально известный любимец Варфоломея «священник» Александр Дедюхин, пахан полтавского прихода ПЦУ, на своей странице Facebook написал, что те, кто освящает вербу в УПЦ, – «еретики и коллаборанты».

«Все, кто освящает вербу в МП, не только еретик-схизматик, но еще и коллаборант и предатель», – написал сей моральный урод в рясе. Который, будучи порошенковцем, еще недавно проклинал Зеленского и называл его «ссыклом, клоуном и наркоманом».

Впрочем, в «неньке» вербами дело давно не ограничивается. В ход идут все сатанинские методы из штатовского арсенала. Правда, теперь они немного видоизменились.

Во-первых, крышуемые властью нацисты стали делать больший упор на участие в протестах против Церкви детей и подростков. Сейчас дети, соблазненные циничными кукловодами, являются движущей силой, вернее сказать, тараном для захвата храмов. Все, как на майданах. Если кто из защитников святынь поведет себя неосторожно, тут же начнутся вопли: «Воныжэдэти!!!». Ну а тот факт, что не оперившихся граждан соблазняют к правонарушениям вполне взрослые уроды из коридоров власти, «правоохранителей» не заботит.

Малолетние «протестанты» ведут себя так, как нижеприведенных видео. Дело происходит в Тернополе («коридор позора» для богомольцев) и Каменце-Подольском. В последнем случае все происходит по прямому указанию местного мэра.

«Негодяи, которые соблазняют молодежь и детей к таким страшным грехам, даже не представляют себе, какая страшная кара их ждет от Бога, – в серцах говорит наша знакомая прихожанка, киевлянка Нина. – Ведь сказано в Писании: кто соблазнит малых сих, тому лучше бы повесить себе камень на шею и удавиться… Пока Евангелие для них не указ. Но когда-нибудь они о нем обязательно вспомнят! Хотя может быть уже поздно».

Яркий пример такого соблазнения – вопли сопливых девиц до хрипоты, до жуткого надрыва, в Каменце-Подольском, во время осады собора имени святого благоверного князя Александра Невского. Обезумевшие «пацанки» орут так, что в их оре явно слышны рыки преисподней. Подобные истории происходят и других городах и весях.

А, во-вторых, провокаторы взяли себе на вооружение метод приставания к высшим церковным иерархам с целью раскрутки их на какие-то неосторожные реакции или суждения. В частности, в Лавре некий хлыщ, под прикрытием «5 канала», прицепился к предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию, задавая ему каверзные вопросы типа «Чей Крым?» и т.д. Архиерею удалось сесть в машину и уехать, но торжествующие комментарии порошенковского телемусорщика вовсю распиарили на ТВ и в соцсетях.

А параллельно власть усиливает репрессии против защитников. Так, утром 10 апреля, в первый день Страстной седмицы, когда люди должны стараться изо всех сил проявлять миролюбие и христианскую любовь, держиморды из СБУ прямо в Лавре задержали и увезли на допрос известную православную защитницу Викторию Кохановскую. Она буквально дневала и ночевала в Лавре, стараясь аргументированно (по профессии она юрист) и очень саркастически отсекать нападки рейдеров, не боясь вступать в споры с ними. Равно как и смело критиковать незаконные действия властей и СБУ. В итоге украинское гестапо, воспылавшее ненавистью к ней, не постеснялось припереться и арестовать ее прямо на территории святыни.

Хотя совсем незадолго до этого, вечером 9 апреля, в Вербное воскресенье, полиция отнюдь не торопилась пресечь действия нацистского психопата и провокатора, пришедшего на территорию святыни с ножом. Этот проплаченный придурок пытался сбросить со стены галереи, ведущей к Дальним Пещерам, портрет Блаженнейшего митрополита Онуфрия, обвиняя его в коллаборационизме с Россией. Размахивая кинжалом, колупал портрет, не обращая внимания на возмущенные голоса собравшихся прихожан. Наоборот, угрожал им. А «полициянт», стоявший рядом, ничего не предпринимал. Не делал никаких попыток к задержанию, а лишь только ограждал от прихожан эту обнаглевшую сволочь.

«Ничего удивительного, – с печалью говорит по этому поводу еще один наш православный респондент Олег. – Это для нас давно уже обыденные вещи. Если защищаешь Церковь – ты изменник «батькивщины». А если ты мурло с тесаком, глумящееся над святынями, – ты ее «херой».

За эти сутки произошли и другие печальные события. В Ровно, где, как мы писали, два раза не удавалось в местном совете собрать кворум для решения об отъеме земельных участков у УПЦ (видимо, люди с остатками совести пытались проявить мужество), на третьем заседании все решилось в пользу богоборцев. Нет никакого сомнения, что депутатов принудили к этому силком. И противостоять в третий раз они не решились.

Побеждают сатанисты и в Староконстантинове Хмельницкой области. Там, где верным Христу людям удалось отбить несколько напористых атак. Но теперь, под крышей силовиков, пэцэушники все-таки захватили храм. Так же как в Бориславе на Львовщине, в селе Добрынь на Житомирщине и в селе Лесники, что под Киевом…

И все-таки веряне ломают сценарии и американских сатанистов, и их украинских ставленников. Тому яркое свидетельство – мужественное стояние «спартанцев» и Киево-Печерской Лавры, и собора Александра Невского. Вот что этому поводу написали в одном из православных пабликов:

«Защита Кафедрального собора УПЦ в Каменце-Подольском – показательное событие. Верующие люди, несмотря на серьёзное противодействие со стороны властей и «активистов», уже несколько дней подряд отбивают атаки на храм. И, честно говоря, мы с трудом представляем себе, что у них не получится отстоять храм. Не могут и не имеют права не отстоять! Вспомните, какие многотысячные крестные ходы выдвигались из Каменца-Подольского в Почаев! Каждый год, в преддверии праздника Почаевской иконы Божьей матери, этот нескончаемый поток заходил на территорию Лавры около 40 минут. Не могут не отстоять! Пускай защита Александро-Невского собора станет знаковым событием и переломит ту нездоровую тенденцию, которая зародилась на Подолье! Братья и сёстры, каменчане! Бог с вами! И мы с вами! Пускай на Пасху свершится ваша победа! Христос Воскресе!».

Вот, правда, предстоятель УПЦ никак не может позволить себе конкретно и громогласно выступить против властных подонков, в защиту репрессируемых воинов Христовых. Опять как будто воды в рот набрал…