Погром офиса Зеленского: Нацисты поняли, что нужно давить

22.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Произошедший на выходных погром офиса Владимира Зеленского радикальными украинскими националистами имел несколько причин. Власть, с одной стороны, отказалась освобождать кумира штурмовиков Сергея Стерненко, однако, с другой, показала готовность к уступкам, чем спровоцировала толпу.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал украинский политолог Руслан Бортник.

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«Предыдущие акции не дали эффекта. Власть не показала, что испугалась, не пересмотрела свое решение. Поэтому действия сторонников Стерненко радикализировались.

Кроме того, власть идет на уступки радикалам. Политика власти «поправела». Президент решил создать специальный совет по правам ветеранов и героев Майдана, который должен пересматривать все их дела. То есть, власть демонстрирует готовность идти на уступки. И радикализация протеста является, в том числе, следствием и этого – лидеры протеста проверят, насколько готова власть уступать, насколько далеко она готова зайти. Готова ли она освободить Стерненко, или нет?

Наконец, обостряется борьба между Порошенко и Зеленским, а Зеленскому так и не удается наладить контакты с западными партнерами. Это показывает, например, красноречивое отсутствие звонка Байдена Зеленскому, отсутствие финансирования со стороны МВФ. Все это тоже могло влиять на радикализацию протеста.

В целом акция у Офиса президента была тестом на наличие воли у власти и наличие воли у руководства правоохранительных структур. И она многое показала – например, что надлежащей реакции у руководства МВД не было», – констатирует Бортник.