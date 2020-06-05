Погром против Авакова: Под Верховной радой сожгли «мусорской бобик»

05.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Около двух сотен пикетчиков собрались под Верховной радой с требованиями отставки главы МВД Арсена Авакова. Акция была приурочена к отчету министра перед депутатами. Очевидно, что массовка была проплачена конкурирующими за власть кланами, которые заинтересованы в уходе «непотопляемого» Авакова.

Митингующие обвиняли главу МВД в провале работы ведомства, результатом которого стал рост преступности, пытки задержанных, уличные «разборки» как в 90-е годы, резонансные убийства и т.п. Пикетчики прикатили под здание парламента «памятник полицейскому произволу» – уазик, который обычно используют правоохранители, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы здесь собрались, чтобы объединить людей, которые выходят на улицу каждый раз против полицейского произвола. Сегодняшний день уникальный, потому что у вас есть представительство в Раде. Есть депутаты, я и мои коллеги, которые способны воплотить то, что просит улица», – заявила в своём выступлении глава партии «Голос» Кира Рудик.

«Достижения Авакова – это Кагарлык, достижения Авакова – это разборки в Белой Церкви, достижения Авакова – это ненаказанное зло!», – кричал другой оратор.

Пикетчики начали скандировать «Аваков геть!» и «Аваков чёрт!» Далее заводила попросил сделать шире круг, чтобы продемонстрировать накрытый чёрной тканью «памятник мусорскому произволу» и начать обратный отсчёт перед тем, как сдёрнуть завесу. Памятником оказался старый милицейский УАЗ с надписью «Черти» на борту.

«Вот это наша реформа – этот старый пердящий «бобик», на котором ездили мусора в 90-е, на котором били нас, подкидывали траву в карманы, выселяли из квартир, убивали, закапывали и делали ещё тьму преступлений. И человек, который возглавляет эту вертикаль, несёт за это персональную ответственность. Аваков-чёрт! Аваков чёрт! Нам такая реформа не нужна!», – кричал митингующий, после чего пикетчики зажгли файеры и бросились громить «бобик».

Пока массовка бесновалась на улице, Арсен Аваков выступал с отчетом в Верховной раде. Обвинения в свой адрес он отверг – напротив, стал хвалиться тем, что полиция показательно наказала своих сотрудников из райотдела под Киевом, обвиняемых в пытках и изнасиловании задержанных.

«В эти дни много кто атаковал полицию, в том числе в этом зале, подтасовывая факты и транслируя обществу откровенную ложь. То, что произошло в Кагарлыке, недопустимо и требует самой жёсткой реакции, которая и последовала со стороны полиции», – говорил Аваков.

Он упомянул инцидент времен правления Виктора Януковича, когда после изнасилования полицейскими женщины во Врадиевке начались протесты, считающиеся предтечей Евромайдана. Аваков заверил, что сейчас времена иные, и после инцидента с пытками и изнасилованием под Киевом все виновные наказаны, а потому причин для народного возмущения нет.

В это время на улицы толпа крошила и поджигала машину, забрасывая «бобик» файерами. После этого вмешалась полиция, попытавшись разогнать толпу с помощью газа. Однако штурмовики снова накинулись на «уазик», перевернули его и залезли сверху.