21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Культура, Местная власть, Общество, Политика, Скандал, Украина
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Погром русской культуры шагает по Украине: теперь и Волынь

Волынский областной совет запретил публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Данное решение принято на сессии 20 декабря.

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“Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины”, – говорится в решении облсовета.

Волынский облсовет также поручил Волынской областной государственной администрации принять меры по созданию межведомственной рабочей группы с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Волынской области.

Облсовет рекомендовал органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах “до момента полного прекращения оккупации территории Украины”.

Это не первое такое антиконституционное решение местных властей на Украине. Ранее в 2018 году так русскоязычный культурный продукт был запрещен на территории Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской и Львовской областей.

Также в Николаевский, Харьковской и Херсонской областях русский язык лишили статуса регионального. В Запорожье для принятия такого решения не хватило голосов местных депутатов.

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