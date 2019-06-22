Погром в Грузии: Как пытаются «развести» Россию

22.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Требования массовых депортаций граждан Грузии и санкций против грузинского бизнеса после вчерашнего антироссийского погрома в Тбилиси – это сценарий, к которому подталкивают Россию её недруги. Действовать на постсоветском пространстве нужно иначе, однако это игра «в долгую».

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слышали когда-нибудь про «дружественный огонь»? Знаете, один мой знакомый его любил у противника провоцировать. Выдвинулся вперёд, шмальнул из «градов» в две стороны и наблюдай, как части ВСУ друг друга валят.

Так и здесь. Легко бороться со страной, которая отрезает свои активы сама. Как в анекдоте про чукчу, которого не обманешь, но который обманет себя сам.

Украина недавно сама себя вырезала из всех проектов транспортного сообщения в Евразии. И грузы вместо привычных маршрутов пошли через Белоруссию и Польшу. Есть версия, что запустили протесты именно те активисты, что ориентировались на Польшу.

Но вы ж не Украина. У вас государство с традициями, вам предки оставили огромную империю. За нее положили множество человеческих жизней и материальных ресурсов. И разбазаривать не надо!» – обращается автор к россиянам.

«Все большие империи учились управлять колониями без лишних трат. И продолжили получать с них гешефт. Например, с помощью интеграции местных элит.

Допустим, Британия и Франция. Сохранили контроль над значительной частью колоний. В первую очередь над финансами и природными ресурсами. А вот расходы на администрацию и вооруженные силы оставили аборигенам.

Дети элиты ехали в Лондон учиться. Если возвращались домой, то уже скорее в качестве британцев, если не возвращались, то перетаскивали свой капитал в Европу. Вот это уровень!» – приводит пример Димитриев.

«По итогу почти по всему периметру России пояс нищих враждебных стран. И чем они становятся беднее, тем более враждебны. Львиная доля внешнеполитической энергии РФ уходит на пресечение вызовов и провокаций. На то чтоб прорвать этот большой барьерный риф. Трубу вон через Балтийское море приходится тащить.

А ведь пора бы уже давно было сделать выводы и действовать как-то по-интереснее. Не давать скидку на газ, а покупать киевские телеканалы. Не строить там завод, а снимать кино. Не запрещать к ввозу мандарины, а основать «Юнайтед рашн фрутс» и скупить фермерские хоз-ва. («Юнатед рашн сухофрутс» для Средней Азии) Вы ж фрукты покупаете? Они из центральной Америки, но фирмы из Штатов. Почему тут под боком не русские? Исключительно из прагматичных соображений. Не ради грузин или там узбеков, а ради русских.

Не ужесточать визовый режим, а забирать самых умных студентов в Новосибирский академгородок. Взять самого ушлого из арабских выпускников военной академии и посадить его дома на престол.

Это сила! А не истерика. Ты либо колонизатор, либо колония.

Прагматичный и циничный неоколониализм. Просто оккупировать уже не выгодно. Выгодно манипулировать», – рассуждает экс-депутат из Одессы.

По его словам, именно такая стратегия позволит изменить ситуацию на постсоветском пространстве и, в частности, в Грузии.

«За все эти зависимые страны у нас держались до конца. Вваливали ресурсы, высылали ограниченный контингент войск. И дотянули до того, что вслед за Организацией Варшавского договора, Советом экономической взаимопомощи посыпался и сам СССР.

Альтернативных форм взаимодействия марксисты так и не придумали. Почему? Потому что теория марксизма-ленинизма гласила, что сначала мы наработаем экономических связей, навваливаем бабла, а потом на этом базисе у нас вырастет политическая надстройка. И обосрались.

Как оказалось, представления об идеальном обществе человек склонен формировать не столько из окружающей реальности, сколько из радио «Свобода». И это точно не марксизм-ленинизм. Санкции США не приводят к капитуляции Кубы, ультиматумы Газпрома не приводят к умиротворению Украины, а депортация грузин не приведет к тому, что они проползти на коленях просить прощения.

Вообще, что за дурацкая мысль переругиваться с населением. «А вот вы! А вы!». Что вообще решает население и как свое мнение формирует? И вообще, кто сказал, что люди имеют какое-то свое мнение? Да кто вышку держит тот и облучает! 95 процентов просто повторяют сказанное по ТВ или в ФБ! А оставшиеся пять сядут в тюрьму», – подчеркивает Димитриев.

«Все придумано до нас. Вон, посмотреть, как это делают оппоненты, и так же системно, последовательно и жёстко продвигать свои интересы. Кнутом и пряником. И без бабских истерик с битьём посуды. Который раз уже вижу, как легко вас разводят, и не устаю удивляться», – резюмирует автор.