Погром в Махачкале застал врасплох чиновников Федерального агентства по делам национальностей

Елена Острякова.  
07.12.2023 20:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 710
 
Беспорядки, Дзен, Израиль, Кавказ, Общество, Политика, Россия, Скандал


Масштаб антиеврейских беспорядков в Махачкале трудно было предугадать.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Масштаб антиеврейских беспорядков в Махачкале трудно было предугадать. Об этом сегодня на заседании Совета...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы были в контакте с региональными властями, и я могу сказать, что очень сложно было предугадать масштаб этого события. Потому что в течение четырех дней трижды провоцировали и не смогли вывести людей на улицы. В Дербенте, в Хасавьюрте. Там все прошло достаточно спокойно. И масштаб событий в Махачкале очень сложно было предугадать», – сказал Баринов.

Он заверил, что событиям в Махачкале будет дана надлежащая оценка. По его словам, агентство за минувший год провело 70 мероприятий по профилактике экстремизма. Сотрудники выезжали в Новосибирск, Челябинск, Самару.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть