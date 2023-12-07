Погром в Махачкале застал врасплох чиновников Федерального агентства по делам национальностей

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Масштаб антиеврейских беспорядков в Махачкале трудно было предугадать.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы были в контакте с региональными властями, и я могу сказать, что очень сложно было предугадать масштаб этого события. Потому что в течение четырех дней трижды провоцировали и не смогли вывести людей на улицы. В Дербенте, в Хасавьюрте. Там все прошло достаточно спокойно. И масштаб событий в Махачкале очень сложно было предугадать», – сказал Баринов.

Он заверил, что событиям в Махачкале будет дана надлежащая оценка. По его словам, агентство за минувший год провело 70 мероприятий по профилактике экстремизма. Сотрудники выезжали в Новосибирск, Челябинск, Самару.