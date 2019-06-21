Погромщики в Тбилиси подыграли властям Украины

21.06.2019, Москва, Максим Карпенко

На заседании Межпарламентской ассамблеи Православия, которую вчера в Тбилиси сорвали грузинские радикалы, должны были обсуждать украинские вопросы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Ассамблеи депутат Сергей Гаврилов, чье выступление в стенах грузинского парламента и вызвало скандал накануне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе дебатов планировалось обсудить основные темы – это положение прав православных христиан на Украине и вопрос санкций. Значительное количество выступающих депутатов от разных страны хотели бы подробно обсудить те законы, которые приняты были ныне действующей Верховной Радой Украины, которые носят откровенно экстремистский характер, нарушают международное законодательство…

Готовы были материалы по конкретным фактам захвата храмов, нападений на священнослужителей и прихожан, поджогов храмов, дискредитацию Украинской Православной Церкви, запрет на служение ей в воинских частях», – отметил Гаврилов.

Его слова подтвердил депутат Госдумы Николай Земцов, который также был делегатом съезда. Парламентарий отметил, что акции протеста в Грузии были очень похоже на то, что происходило на Украине в 2013-14 годах.

«Мы туда приезжали обсуждать очень серьезные вопросы, связанные с развитием Православия в мире и, конечно, готовились обсудить ситуацию на Украине, где идет раскол церковный. Конечно, все делегаты этой ассамблеи готовились к очень серьезному конструктивному диалогу, который крайне был необходим. Но, к сожалению, флюиды Майдана каким-то образом докатились и до Тбилиси, а, может быть, они оттуда и пришли на Украину. Непристойности, которые мы наблюдали под стенами парламента Грузии, сильно напоминали сцены под Верховной Радой», – сказал Земцов.