Погромщики Зе-офиса едва не спровоцировали третий майдан и ввод войск РФ – генерал СБУ потерял сон

23.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия никогда не пойдёт в открытое наступление на Украину, если украинцы сами не создадут ситуацию, которую можно будет подать мировой общественности как оправдание своих действий.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-глава СБУ, русофоб Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходило (погром Офиса Зеленского националистами – ред.) – это прямая угроза нацбезопасности страны. Во время войны, а мы находимся в состоянии войны, забрасывают файеры на крышу Администрации президента. 10-50 грамм пластида, который можно закинуть наверх с электродетонатором, они бы уже могли сделать страшные вещи для главного здания нашей страны. Кто контролировал изнутри?

Извините, в СБУ существует департамент защиты конституционного строя, экстремисты правого-левого толка – это его прямая обязанность. Для этого и есть служба безопасности в странах мира, они оперативно сопровождают для того, чтобы не было эксцессов, которые могут довести до дестабилизации ситуации в стране», – заявил Смешко.

Бывший СБУшник напомнил, что Украина пережила два майдана, первый из которых, по его словам, прошёл бескровно из-за «блестящей работы» украинских спецслужб.

«Хотя на стороне оппозиции были готовы танковые колонны прийти с Черниговской области, хотя премьер-министр, который баллотировался, привёл в боеготовность 15 тысяч внутренних войск, они получили патроны, и не без посредников, а через посредников он хотел идти в Киев. Служба тогда справилась.

Второй майдан был кровавый, но кого он привёл? «Небесная сотня» своими жизнями, своим желанием изменить к лучшему, отдала свои жизни, но тот майдан привёл ту часть команды Ющенко, которая за пять лет в стране привела к страшным вещам, не оправдала никаких надежд на перемены», – рассказал спикер.

Он уверен, что в настоящий момент есть возможность «третьего майдана», который «нельзя допустить».

«Мы уже исчерпали возможности наших майданов, потому что вторым майданом воспользовался тот человек, который открыто всё время говорит, что распад СССР – это самая большая катастрофа в мире и восстановление Российской Империи, Империи Советского Союза – это главное.

Недавно президент Путин говорил, что основные достижения – это то, что он улучшил экономические показатели по сравнению с той пропастью, которая была при Ельцине, и второе – это Крым и Абхазия», – сказал Смешко.

По его словам, «третий майдан» может как раз начаться с таких акций, как превратившиеся в погром выступления националистов под Офисом президента.

«У нас на границе мобилизованная армия, которая может воспользоваться этим, потому что никогда она не пойдёт, если мы сами не создадим ситуацию, которую можно продать для мировой общественности, прежде всего Европы, с оправданием того, почему они пошли на эти вещи.

Это же всё элементы национальной безопасности и обороны, как можно без оперативного сопровождения оставлять эти вещи? И где соответствующие руководители специальных служб, которые должны отслеживать и почти ежедневно рапортовать об этом верховному главнокомандующему?» – негодовал украинский генерал.