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29.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Погромщиков киевского рынка выпустили на свободу – за них поручились депутаты


Задержанные за погром на киевском рынке украинские праворадикалы освобождены из-под стражи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В течении дня националисты  из «ОУН», «Правого сектора» и «Национального корпуса» пикетировали здание Деснянского суда Киева. В результате экс-боевик «Азова» Павел Мороз и «правосек» Ярослав Ткаченко были отпущены на поруки главы «Нацкорпуса» Андрея Билецкого, а за националиста Романа Шевченко поручился нардеп Борислав Береза.

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При этом, по информации нацистов, у Ткаченко была повреждена рука, также правосек жаловался на «беркутовцев», которые его избивали после задержания и называли «майданутым».

«Наша сплочённость под стенами Деснянского райсуда и присутствие на заседании лидера Билецкого, который подал ходатайство о взятии на поруки задержанных хлопцев, дала позитивный результат: националисты вышли на волю!» – сообщается на телеграмм-канале «Национального корпуса».

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