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Погромщиков киевского рынка выпустили на свободу – за них поручились депутаты
Задержанные за погром на киевском рынке украинские праворадикалы освобождены из-под стражи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В течении дня националисты из «ОУН», «Правого сектора» и «Национального корпуса» пикетировали здание Деснянского суда Киева. В результате экс-боевик «Азова» Павел Мороз и «правосек» Ярослав Ткаченко были отпущены на поруки главы «Нацкорпуса» Андрея Билецкого, а за националиста Романа Шевченко поручился нардеп Борислав Береза.
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При этом, по информации нацистов, у Ткаченко была повреждена рука, также правосек жаловался на «беркутовцев», которые его избивали после задержания и называли «майданутым».
«Наша сплочённость под стенами Деснянского райсуда и присутствие на заседании лидера Билецкого, который подал ходатайство о взятии на поруки задержанных хлопцев, дала позитивный результат: националисты вышли на волю!» – сообщается на телеграмм-канале «Национального корпуса».
Метки: Киев, погром рынка, праворадикалы, Суд
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