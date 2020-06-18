«Погромы банков – будущее государственной политики Украины» – Коханивский

18.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Когда-то «патриотов» судили за сносы памятников, как сейчас за погромы российских банков. Позже украинское государство «доросло» до декоммунизации и узаконило вандализм. Совсем скоро на Украине узаконят и разгромы всех финансовых учреждений «страны-агрессора».

Об этом в своём последнем слове, выступая в Шевченковском районном суде Киева, заявил украинский националист, лидер добробата ОУН Николай Коханивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одиозному бандеровцу грозят санкции по статье «хулиганство» за погром российских банков в ходе празднования «второй годовщины победы революции».

«Ваша честь, я не признаю себя виноватым и никогда не признавал в том обвинении, которое мне выдвинули. Всё, что я делаю и делал – это во благо своей нации. Как я понимаю, учреждения страны-агрессора должны быть запрещены на Украине. И это однозначно, пока льётся украинская кровь на Востоке, оккупанты не должны зарабатывать на нашей крови», – заявил националист.

Коханивский заверил, что совершенно не чувствует себя виноватым. Более того, по его глубокому убеждению, его поступки «обгоняют время».

«Свою борьбу за украинское самостоятельное соборное государство я веду не первый год, имею в этом деле успехи, и часто моя борьба, за которую меня судили до этого, сейчас становится государственной политикой. Когда-то за порчу нескольких памятников против меня так же были возбуждены дела и меня точно так же обвиняли, я с особым цинизмом действовал против своего народа.

Как выяснилось, всё наоборот, и сейчас государство признало свои ошибки и ведёт политику декоммунизации и даже её усиливает в некоторых моментах. Мы уверены, что политика дерусификации, политика запрета торговли со страной-агрессором, любых сообщений с агрессором – это наше будущее, причём, недалёкое», – объяснил националист.

«Поэтому, я считаю, что то, что меня сейчас судят – это просто временные недоразумения, я не считаю себя виноватым и никогда не признаю, потому что вся моя жизнь принадлежит украинскому возрождению и украинской нации, и ради этих ценностей, собственно, я и живу», – добавил погромщик.

Отметим, что в эту пятницу, 19 июня, в 15:00 Шевченковский районный суд Киева (ул. Дегтяревская, 31а) должен зачитать приговор по делу Коханивского. «Побратимы» подсудимого призвали неравнодушных прийти поддержать его.