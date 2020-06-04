04.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Беспорядки, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Погромы в США не перерастут в американский майдан – юрист


Погромы в США напоминают украинский Майдан, но в США такое случалось не раз и, в отличие от Украины, там погромщиков не освобождают от ответственности, а арестовывают в соответствии с Актом о восстании.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«The Insurrection Act (Акт о восстании) – закон США 1806 года, когда военные имеют право подавлять подобные мародерские действия. И это не раз происходило в США. Нам кажется, что Украина – родина Майдана. Ничего подобного. То же самое происходило и в Америке. Во время восстания в Лос-Анджелесе (в 1992 году) 12 тыс человек было задержано, многие сели пожизненно.

В отличие от Украины, где все было амнистировано, где преступники, совершавшие особо тяжкие преступления, вышли на свободу и даже попали в руководство государством. Я не испытываю злорадства сейчас, но хочу отметить, что вижу ту же самую символику, которую видела на украинском и грузинском Майданах. Ту же самую поднятую руку, тех же самых представителей демократов, которые помогают юридически, консультативно и финансово. Те же самые фотографии Байдена на фоне протестующих.

Я думаю, что этот протест был поддержан и использован политиками, потому что выборы. Многие погромы используются политиками. Так было у нас, так сейчас происходит в США», – отметила Елена Лукаш.

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