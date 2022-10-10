Погружение в каменный век: Украина готовится к тотальному безсвету

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Новости Украины

В результате сегодняшних ударов российской армии энергетической инфраструктуре Украины нанесен серьезный ущерб.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из заявления заместителя главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

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«Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельницкого, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовым к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений. Например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ», — написал Тимошенко в своем телеграм-канале.

Куда конкретно попали в Киеве, он не сообщил, но ранее были опубликованы кадры пожара в районе Киевской ТЭЦ-5, которая, по данным на 2012 год, обеспечивала отоплением и горячим водоснабжением 850 тысяч жителей Киева и тепловой энергией 3 миллиона м² площадей предприятий и организаций.

При этом удары наносились по целому ряду украинских регионов.

По официальной информации украинских властей на местах, в настоящее время отсутствует электроснабжение в ряде областных центров: Харькове, Сумах, Хмельницком, Льове, Полтаве, Тернополе, Житомире и других.

Также во всех этих городах начались перебои с водой.

В свою очередь киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что после поражения «объектов критической инфраструктуры столицы и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области».

«Частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области. Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы», – написал Кличко в своем телеграм-канале.